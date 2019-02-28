談詩玲挑戰管弦樂每天哭

2019年02月28日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

談詩玲（右）昨舉辦新專輯《月情思曲》記者會，澎恰恰到場力挺。（粘耿豪攝）

美魔女談詩玲推出新專輯《月情思曲》，27日舉辦新專輯記者會，澎恰恰擔任專輯製作人，昨到場力挺，她很感謝澎恰恰為她創作5首新歌，現場送上3萬6000元紅包，主持人黃子佼虧「哪壺不開提哪壺」並打趣說：「包3600出去，回來3萬6。」笑翻全場。

談詩玲現場演唱新歌〈眾神請了〉，飆16度高音，讓人驚豔，她捨棄過往的演唱風格，勇於挑戰管弦樂，她表示難度很高，曾想過放棄，每天回家後都一直哭，老公相當不捨，對此澎恰恰提到自己是受害者，「我看她老公臉很臭，一直說太誇張就罵我來還債。」談詩玲也數度致電給澎恰恰：「這麼困難要怎麼唱，你唱給我聽，不然你跟我老公講。」他只好親自當司機接送、用美食來安撫她。

墓園噓噓狂道歉

澎恰恰讚賞談詩玲在新專輯中的表現，給予102分的肯定，「她這個人很倔強是可以操練的，已經半百年紀，還挑戰不同的東西像打拳、拉大提琴」， 而她的新歌〈流雲調〉MV在山上取景，凌晨在墓園附近拍攝時，突然想上廁所，導演告訴她心存善念就好，立即找個地方就地解決，她表示：「我雙手合十上廁所，也說真的很抱歉，我今天是來工作的，真的打擾了。」

(中國時報)