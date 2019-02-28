鄭愁予曝曾考上邵氏險變明星

2019年02月28日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

「愁予之歌、鄭愁予詩歌慈善演唱會」將於3月15日在台中國家歌劇院大劇院登場，演唱嘉賓包括詩人鄭愁予、金曲歌王殷正洋、小百合、林文俊等人，演出結餘所得捐作公益，高齡85歲的鄭愁予27日更專程從美國返台參加記者會。

鄭愁予的詩作《錯誤》、《旅程》等都是文學經典，但他昨自曝退伍後，曾去報考邵氏公司演員，「結果錄取了，但因當兵時是英語聯絡官，當時年齡不能出境，才沒有當成演員。」

殷正洋對於能演繹鄭愁予的作品感到相當榮幸，他日前抱病出席民歌44高峰會，他表示已感冒快1個月，至今仍未完全好，喉嚨仍有痰，老婆沒有特別幫他補身體，只說他晚上咳不停會干擾到她睡覺，現在他只能拚命調養身體，盼屆時不會影響演出。

小百合透露護嗓祕方是睡得飽，且她每天早上都會做氣功，她大讚鄭愁予的詩美的就像是1首歌，唱的時候都會有畫面跑出來。

演唱會音樂總監由李泰祥之子李奕青擔任，曲目將按照詩人創作年代編排，由少年純情、中年關懷社會、到鄭愁予晚年對人生悲憐，以「愁予之歌」作為副標題，彰顯文學與音樂結合的歷史意涵，購票洽兩廳院售票系統。

(中國時報)