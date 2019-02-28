九孔戀小15歲女 倒數當人夫

2019年02月28日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

51歲的九孔與圈外女友穩定交往10年，日前受訪時表示「一直都有想婚」的念頭，近幾年演藝重心都在大陸的他，原本計畫在2年完成終身大事，但因高齡80歲的母親渴望抱孫，2年內完婚計畫生變，透露會在年內與女友註冊登記完成人生大事。

九孔出道以來情史一直很低調，2014年任職空姐的前女友在澎湖空難離世，讓他聞訊大哭外，鮮少聽到他談論感情之事，自認見光的戀情不會有好下場，才會努力想要保護自己的戀情。

就等女方媽媽點頭

圈外女友36歲，2人一直以結婚為前提交往中，「女方也一直想要有證書，我是隨時都可以，就等她媽媽點頭，畢竟我年紀比人家大一點。」據了解，九孔女友小他15歲，加上一直以來他一肩扛起家計，女方家長擔憂女兒婚後會比較辛苦，導致婚事卡關。

羨慕《悶鍋》人夫群

九孔表示，看到昔日《全民大悶鍋》班底郭子乾、邰智源等人從單身、結婚、生子的幸福模樣，自己也會心生羨慕，才會想盡快完成自己的人生大事。坦言自己對感情事雖比較低調，但2人對於結婚一事早已有共識，好友任賢齊也催促他找時間趕快辦一辦，甚至還送他自己代言的鱉精給他吃，希望他可以早日結婚生子。

(中國時報)