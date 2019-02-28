蕭秉治個唱秒殺再加場

2019年02月28日 04:11 中國時報 蔡琛儀

蕭秉治將在7月6日於台大體育館舉辦首場個人售票演唱會「2019凡人MORTAL巡迴演唱會」，2000張門票日前開賣就秒殺，旋即宣布7月7日加開一場，連唱2天相當挑戰體力，現還在洛杉磯度假的他興奮地說：「現在開始要密集運動，保持最好狀態，最好的體力，帶來最好的演出。」

對於首次的個人售票演唱會，蕭秉治緊張不已，在美國遇到吳建恆時，還親自敲通告表示想上節目催票，因此到了開賣當天，掛心售票情況的他，即使身在時差相隔16小時的洛杉磯，仍緊盯開票狀況，得知售完也開心地說：「下午開賣時間，是我平常準備入睡的時間，謝謝歌迷們搶票，開心地好好睡了一覺。」

蕭秉治忙創作新專輯也同步構思演唱會，他也表示，屆時第2場完售，將開直播和歌迷聊天，大玩「你問我答」，讓歌迷一次問個夠。加場演唱會將於3月1日早上11點於拓元售票系統開賣。

(中國時報)