啖美食咬到珍珠 周興哲迎好彩頭

2019年02月28日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

周興哲（Eric）推出新EP《終於了解自由/Freedom》首波宣傳暫告段落，他今年過年期間未安排工作，把時間留給家人，在過年前與哥哥周予天偕同爸媽及弟弟飛往東京度假。

Eric這次旅遊除了逛街，一家人特地前往貓頭鷹咖啡廳，選了貓頭鷹「坐檯」；更不可思議的是，他們特地選在銀座一間知名「鮨 石橋正和Masa Ishibashi」壽司店大啖美食，當Eric津津有味吃著生蠔時，居然意外咬到一顆珍珠，讓全家人驚呼好彩頭、是上天給的禮物，直說：「Eric的2019一定大旺一整年！」Eric則將珍珠視為吉祥物收藏。

大讚女友最單純

Eric今年23歲，他在年初認愛大他6歲的主播趙岱新，直呼：「現在是幸福快樂狀態。」他分享對趙岱新一見鍾情，主動邀約對方約會，兩人去年3月正式交往，他說：「我是創作歌手，粉絲也愛我的音樂，我也不可能沒有戀愛，就做個好榜樣。」

他大讚女友是最單純的女生，「Easy going（隨和）、好相處，她很有氣質，看到她覺得在發亮。」也毫不避諱談到女友喜歡他的貼心、溫柔，並憶起2人先前去日本滑雪，他與朋友遇到暴風雪受困山上，他當時只想立刻下山找女友，一見到女友立刻緊抱她，甜蜜說：「I miss you（我想你）。」閃瞎眾人。

Eric分享新歌〈至少我還記得〉是2人最愛的曲目，表示創作此曲時，女友就坐在身旁，他寫歌時也會詢問女友意見，笑說：「說不好聽我會生氣，但我會改。」精彩內容全文請見3月號《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)