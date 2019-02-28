邱昊奇坦言「林昀希是我的菜」
邱昊奇在三立八點檔華劇《必勝大丈夫》飾演外表冷酷的律師，卻對遭老公許騰介背叛的林昀希有許多英雄救美的暖心之舉，劇中各種反差萌、無厘頭對話迷翻一堆婆媽觀眾，被網友封為「暖心律師」，他表示，自己與「鄧律師」這個角色很相像的是「暖心」這部分，他認為暖男有兩種，一種是對全世界都暖，那就會讓女朋友產生不安，但他是對全世界冷漠，只對自己在乎的人暖。
感情空窗中的邱昊奇開出擇偶首要條件就是要「個性隨和」，也坦言「林昀希應該會是我的菜」。但他對林昀希的認知，又認為她是中性會穿男裝的女人，很強悍的女強人型，平時非常會武裝自己，但有時又會展露感性的一面。
有人反問林昀希：「邱昊奇是不是妳的菜？」結果她害羞逃避這問題，故意拐彎開玩笑說：「許騰介是前菜，邱昊奇是主菜。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。