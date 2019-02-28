邱昊奇坦言「林昀希是我的菜」

2019年02月28日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

邱昊奇在三立八點檔華劇《必勝大丈夫》飾演外表冷酷的律師，卻對遭老公許騰介背叛的林昀希有許多英雄救美的暖心之舉，劇中各種反差萌、無厘頭對話迷翻一堆婆媽觀眾，被網友封為「暖心律師」，他表示，自己與「鄧律師」這個角色很相像的是「暖心」這部分，他認為暖男有兩種，一種是對全世界都暖，那就會讓女朋友產生不安，但他是對全世界冷漠，只對自己在乎的人暖。

感情空窗中的邱昊奇開出擇偶首要條件就是要「個性隨和」，也坦言「林昀希應該會是我的菜」。但他對林昀希的認知，又認為她是中性會穿男裝的女人，很強悍的女強人型，平時非常會武裝自己，但有時又會展露感性的一面。

有人反問林昀希：「邱昊奇是不是妳的菜？」結果她害羞逃避這問題，故意拐彎開玩笑說：「許騰介是前菜，邱昊奇是主菜。」

(中國時報)