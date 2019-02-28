李友廷追女變盧廣仲鐵粉
正皓玄昨在活動中熱唱。
李友廷與前職籃SBL歌手正皓玄27日出席宜家商旅春酒活動，李友廷在歌唱節目《聲林之王》獲得冠軍，IG粉絲人數3個多月內從4000人變12萬人，狂飆30倍，他日前秀與偶像盧廣仲合照，一起討論新歌的合作，這是李友廷得到冠軍的獎品，他笑說：「超開心，因為他是我的超級偶像，聽過我歌的人很多都覺得有盧廣仲的味道，我想就是因為我血液裡有他。」
李友廷起初為追心儀的女生去聽盧廣仲的歌學吉他，結果變成盧廣仲的歌迷，2人相見後大聊音樂、星座，李友廷笑說：「意外發現我們父母是同學，太巧了。」
而正皓玄曾是SBL球員，近年挑戰演舞台劇、電影、組樂團等，今年29歲的他表示仍是在室男，自認現在很窮不能約會、談戀愛，空閒時就找好友廝混打球消磨體力。
此外，李友廷本周六將在台北華山Legacy舉辦「找到我」台北最終巡迴場演唱會，並計畫今年推出全新音樂作品。
(中國時報)
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