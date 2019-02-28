廖科溢體驗活火山人肉滑板
中國時報
報導涂育晨
火山是尼加拉瓜觀光旅遊亮點之一，亞洲旅遊台《溢遊未盡》這次來到尼加拉瓜共和國的首都「馬拿瓜」，主持人廖科溢除了體驗當地美食、更將近距離的來到火山口觀賞火山熔岩，進行以時速90公里呼嘯而下的「活火山滑板」的體驗活動。
節目首站來到當地的玉米餅加工廠填飽肚子，主持人廖科溢說：「瓜地馬拉與尼加拉瓜雖同為中南美洲國家，都以玉米餅為主食，但製成方式不同，嘗起來味道卻很類似，差異在於尼加拉瓜的玉米餅通常都會再加上起司、醃製洋蔥末以及酸奶。」
飽餐一頓後，廖科溢一行人前往號稱「黑色山丘」的賽羅內格羅火山，想體會從200樓高的火山上呼嘯而下的「活火山滑板」。當一行人千辛萬苦揹著重達5公斤的滑板登上火山時，老天爺卻不賞臉，只見天象不穩定，不僅天色開始變差、刮起大風，遠處甚至落下閃電，導遊見狀急忙告誡，暴風雨即將來襲。
腳滑下山超狼狽
為了安全起見，一行人手牽手用雙腳慢慢滑下山，每人都呈現最狼狽的狀態，深怕一不留神失足滾下去，雖此行沒達成目標，廖科溢仍強顏歡笑說：「這絕對是最難忘的一段旅程。」亞洲旅遊台《溢遊未盡》每周五晚間9點播出。
(中國時報)
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