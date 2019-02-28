梁正群跑馬拉松崩潰大哭
梁正群日前到日本京都參加42公里馬拉松比賽，老婆貼心陪伴當啦啦隊，當天跑到30公里時，對面正好是他下榻飯店，跑到兩腿抽筋的他，一度想放棄直接溜回去，最後還是ㄍㄧㄥ著繼續跑。跑到40公里的時候，他情緒崩潰，心裡激起一股莫名成就感，一路淚奔到終點，差點把同行友人嚇壞。
梁正群外型斯文、心思細膩敏感，沒想到哭點也低，打趣形容自己心裡根本住著女人，「太太平時比我Man」，夫妻兩在客廳看電影，他看鬼片可以看到掉淚，甚至哭到抽搐，原來故事中的妹妹含冤變成鬼，淒涼哀怨，他沒來由的聯想到自己的妹妹，悲從中來，笑說另一半對他的反應見怪不怪。
他愛上跑步主要受妹妹影響，2年前因為到東京看妹妹跑馬拉松，啟發人生要嘗試不同挑戰。他第一次跑42公里是在日本金澤，一般補給站通常提供水和輕食，那次卻提供豬排咖哩飯、三明治等，他抱著遊玩心情，邊吃邊跑但也疲累，加上下雨低溫，共花了6個多小時才跑完。
跑步增加自信心
這次京都路跑路線因鴨川一帶地面凹凸不平，心情比上次認真，最後仍花5個多小時跑完，他說可能近來忙拍電視劇《必勝大丈夫》久未練跑。坦言「去年工作不多，需要點力量支持，所以更積極跑步」，跑步後，他心境上最大改變是增加不少自信心，拍完手邊2部戲，他將走出舒適圈往大陸發展。
他說，由於和老婆都忙工作，鮮少下廚，以前他天天到超商報到，幾乎是最佳代言人，跑步之後也慢慢懂得多補充蛋白質，不再亂吃。他和太太結婚1年多，沒被爸爸梁修身催生，笑說因為哥哥、弟弟已有小孩，他沒壓力，老婆也不急，2人先把重心放工作上，小兩口平時散步聊天就是最甜蜜幸福時光。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。