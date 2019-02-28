梁正群跑馬拉松崩潰大哭

2019年02月28日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

梁正群日前到日本京都參加42公里馬拉松比賽，老婆貼心陪伴當啦啦隊，當天跑到30公里時，對面正好是他下榻飯店，跑到兩腿抽筋的他，一度想放棄直接溜回去，最後還是ㄍㄧㄥ著繼續跑。跑到40公里的時候，他情緒崩潰，心裡激起一股莫名成就感，一路淚奔到終點，差點把同行友人嚇壞。

梁正群外型斯文、心思細膩敏感，沒想到哭點也低，打趣形容自己心裡根本住著女人，「太太平時比我Man」，夫妻兩在客廳看電影，他看鬼片可以看到掉淚，甚至哭到抽搐，原來故事中的妹妹含冤變成鬼，淒涼哀怨，他沒來由的聯想到自己的妹妹，悲從中來，笑說另一半對他的反應見怪不怪。

他愛上跑步主要受妹妹影響，2年前因為到東京看妹妹跑馬拉松，啟發人生要嘗試不同挑戰。他第一次跑42公里是在日本金澤，一般補給站通常提供水和輕食，那次卻提供豬排咖哩飯、三明治等，他抱著遊玩心情，邊吃邊跑但也疲累，加上下雨低溫，共花了6個多小時才跑完。

跑步增加自信心

這次京都路跑路線因鴨川一帶地面凹凸不平，心情比上次認真，最後仍花5個多小時跑完，他說可能近來忙拍電視劇《必勝大丈夫》久未練跑。坦言「去年工作不多，需要點力量支持，所以更積極跑步」，跑步後，他心境上最大改變是增加不少自信心，拍完手邊2部戲，他將走出舒適圈往大陸發展。

他說，由於和老婆都忙工作，鮮少下廚，以前他天天到超商報到，幾乎是最佳代言人，跑步之後也慢慢懂得多補充蛋白質，不再亂吃。他和太太結婚1年多，沒被爸爸梁修身催生，笑說因為哥哥、弟弟已有小孩，他沒壓力，老婆也不急，2人先把重心放工作上，小兩口平時散步聊天就是最甜蜜幸福時光。

(中國時報)