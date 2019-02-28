雷諾斯為《皮卡丘》忘了女兒

2019年02月28日 04:11 中國時報 徐桐炘

電影版偵探皮卡丘由萊恩雷諾斯配音。

真人喜劇電影《POKEMON名偵探皮卡丘》27日發布第2支預告，揭露更多廣為觀眾熟知的寶可夢角色，魔牆人偶、妙蛙種子、伊布和胖丁都有戲分，皮卡丘還在決鬥場上與噴火龍相會，立刻崩潰抓著欄杆求離開，甚至賣萌喊出「皮卡、皮卡」求饒，吸睛的還有戰鬥力超強的「超夢」現身，讓人好奇這位大魔王在片中是正是邪。

皮卡丘在片中化身為戒不掉咖啡因的搞笑失憶偵探，為幫助尋找賈斯特史密斯（Justice Smith）失蹤的父親，在充滿寶可夢的城市展開一連串冒險，各角色在設定上也刻意凸顯特性和能力，四隻手的怪力成為交通警察，卡蒂狗變身警犬，卡比獸則維持一貫作風在路旁呼呼大睡。

為皮卡丘配音的演員萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）搞笑自稱接到角色時正在往接女兒回家的路上，未料因太入戲忘了女兒，還誇大說：「有空就狂讀寶可夢的書，用皮卡丘的身高來過生活，甚至試圖減重到與皮卡丘一樣，一直到醫生阻止我！」讓老婆布蕾克萊芙莉（Blake Lively）忍不住故意潑冷水回應：「絕對不會去看（電影）。」該片5月10日上映。

(中國時報)