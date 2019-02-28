王乃萱邵勇翰在韓出道
隨著周子瑜在韓團以TWICE成員身分出道暴紅，台灣許多年輕人踏上前往韓國築夢之旅，近日又有2個成功案例，18歲王乃萱（Joanne）和23歲邵勇翰（Perry）由直播平台Uplive與韓國演藝公司Z-POP Dream共同舉辦選秀並培訓打造，經過半年密訓，分別成為Z-GIRLS與Z-BOYS成員，23日在首爾蠶室綜合體育館舉辦出道演唱會，超過萬人入場觀賞。
團體相當國際化，其他人來自日本、印度、泰國、越南、菲律賓、印尼，加上外型亮眼的台灣成員，迅速受到矚目，出道歌曲〈WHAT YOU WAITING FOR〉、〈NO LIMIT〉MV在釋出當日突破百萬點閱，成績不斐，Joanne說：「子瑜一直是我的偶像，現在有機會與她一起在韓國打拚，絕對會更努力跟上前輩的腳步。」
公司力捧下，兩團在出道演唱會上與RAIN、APINK、MONSTA X、Wanna.B同台演出，國民主持人劉在錫還特別錄製影片給予團員高度肯定，並對Joanne大方示愛，讚賞她非常可愛，Perry則秀出苦練已久的精湛舞技，迷倒不少泡菜妹，他表示：「出道前的訓練真的非常不容易，現在熬過來有著很大的成就感，未來會更加努力。」
(中國時報)
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