Mother garden 海豹小白來台快閃

2019年02月28日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

Mother garden的玩具不只邊角圓潤，更使用無毒顏料塗裝。

日本知名雜貨品牌CREATIVE YOKO旗下兩大系列品牌「Mother garden」和「Sirotan─海豹小白」以高品質及多樣化的設計擄獲人心，廣受各年齡層喜愛，台灣品牌代理商曼迪傳播宣布自2019年代理引進兩大系列商品，讓台灣粉絲不需跨海、不需花大錢找代購，在台即可購買最新日版商品。

孩子在成長最重要的3至8歲期間喜歡動手觸摸把玩及模仿，此時最需要合適並安全的成長知育玩具，助於良好的身心發展，「Mother garden」因此推出富有設計趣味的家家酒玩具，包含日常使用的書桌、廚具、化妝檯，到學習互動概念的收銀機、販賣檯，及各項雜貨小物，保留溫暖的木作質感，並以高標準檢驗安全性。

限定優惠活動

「Sirotan─海豹小白」今年喜迎20周年，可愛的身影出現在各類雜貨小物、服飾、日用品、玩偶等商品，推出動畫、咖啡廳、聯名活動、LINE貼圖，更成立了「海豹小白舞蹈部」，邀請在日本深受年輕人歡迎的知名舞者共同編舞演出，創造角色更多可能性。

自3月1日起，將於台北信義新天地A8館以及新光三越台中中港店成立快閃店，集結多種「Mother garden」質感木質成長玩具，以及「Sirotan─海豹小白」各式玩偶雜貨和文具任君挑選，將舉辦限定優惠活動，讓粉絲擁有更多驚喜，詳請請見曼迪傳播粉絲團。

(中國時報)