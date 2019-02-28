愛馬仕春夏 姐妹勇敢追夢

2019年02月28日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

愛馬仕將羊毛運用至春夏服裝上，薄料材質洋裝舒適透氣。（愛馬仕提供）

Hermes Kelly Mini Picnic系列柳條編織與Swift小牛皮拼接野餐包，45萬2000元。（愛馬仕提供）

HERMES極細印花琺瑯手環，1萬800元。（愛馬仕提供）

Hermes Twist系列Bouclerie Moderne Bandana圖紋印花斜紋絲巾鴨舌帽， 2萬8100元。（愛馬仕提供）

Hermes Clic-H 21系列Jonathan小牛皮包，17萬9900元。（愛馬仕提供）

愛馬仕絲巾上的經典馬車輪圖案，製成圖騰裙套裝。（愛馬仕提供）

愛馬仕以科技材質布料與3D印花針織製作休閒男裝上衣，搭配亮黃色寬褲展現活力感。（愛馬仕提供）

HERMES Etriviere Shoulder系列Dynamo科技針織材質與Hunter母牛皮拼接肩背包，8萬3100元。（愛馬仕提供）

2019春夏的愛馬仕訴說著一段現代神話：馳騁於馬背上的女性，偷走馬伕的圍裙改造成夏日洋裝、水手罩衫搖身一變為派克大衣等，勇敢追尋夢想。以此故事為靈感，發展出新浪漫主義、新古典主義、水手與鞍具、夏季生活4大主題，品牌的經典元素絲巾、皮革隨著神話故事的展開幻化出全新樣貌。

絲巾的形狀可以是巨幅正方型，也可以如細長絲帶纏繞在巴拿馬草帽上或綁在鴨舌帽上；絲巾的圖騰印花躍上輕薄領帶，格紋隨輕柔洋裝飄逸，馬車輪遍布裙套裝，甚至是手上戴的極細琺瑯手環都有絲巾的影子；絲巾的觸感在超薄羊毛料上重現，與蕾絲拼接成浪漫度假洋裝。

男裝3D印花玩科技

皮革包背法變得多樣，Clic-H全新包款兩側的H字樣與肩背、手拿兩用是其特色；源自馬術環釦的皮革束口包，改變背帶就能調整成手提或後背。用柳條編織成的迷你Kelly包，適合帶去戶外野餐；Birkin包出了防水布款？其實是替其打造了專屬「雨衣」！

男裝方面在夏日繽紛上注入休閒運動元素，3D格紋印花烙印在科技針織材質運動衫上，或以棉質製出宛若皮質的襯衫，橙、黃、白等明亮色的寬管褲，漸層藍綠融合在牛皮提包上成了迷幻光譜，都展現了夏天應有的愜意與活力。

(中國時報)