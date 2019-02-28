凱特摩絲解釦挺好友
超模凱特摩絲力挺SAINT LAURENT創意總監Anthony Vaccarello，敞胸出席巴黎秋冬秀。（CFP）
SAINT LAURENT秀結尾演出關燈秀，皮草因螢光燈照射產生迷幻感。（CFP）
SAINT LAURENT秋冬黑白雙色皮衣，視覺強烈。（SAINT LAURENT提供）
低到危險的胸前深V設計，已成SAINT LAURENT創意總監Anthony Vaccarello重要設計印記之一，身為Vaccarello好友的凱特摩絲出席巴黎秋冬大秀，絲質襯衫卻連解開好幾顆釦來搭配品牌經典Le Smoking西裝，深V力挺好友，壓過琳賽羅涵等現場群星。
Vaccarello說：「一切都從肩部結構開始，各種圖形雕塑立體剪裁為慾望的解放衝動注入完美俐落的優雅姿態。」秋冬SAINT LAURENT秀上深Ｖ設計依舊，但多件大墊肩外套搶鏡出現，據傳是設計師花6個月才調出的最佳角度，墊肩雖強大但不致於挑釁，這季除黑、灰、白色調，金色以及罌粟花紅幾何圖案刺繡，讓服裝有了更細節的視覺變化。
(中國時報)
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