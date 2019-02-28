亞當李維 造型衣網打盡

2019年02月28日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

亞當李維是《美國之聲》評審之一，2017年他穿著花襯衫錄製第12季10強爭霸賽。（CFP）

亞當李維去年在加州看NBA總決賽時，手上戴著他的勞力士，穿著棉褲，以及腳上這雙要價12萬台幣、全球限量10雙的Off-White × Louis Vuitton ×Air Jordan 1球鞋。（CFP）

亞當李維近年喜歡以長版外套加棉褲登台，去年在iHeartRadio頒獎典禮表演時正是如此上場。（CFP）

亞當李維在超級盃中場秀表演時，穿著Dries Van Noten的正方形圖騰坦克背心。（CFP）

暌違4年，西洋流行天團魔力紅（Maroon 5）終於又要來台開唱，3月1日將在高雄國家體育場帶來全新「RED PILL BLUES TOUR」巡演。許多人都沒忘記2015年主唱亞當李維（Adam Levine）在南港展覽館登場時，只穿潮T、棉褲就上台嗨唱整晚，雖然服裝引來兩極評價，但不能否認猶太裔德國混血的他五官深邃、身材精壯，怎麼穿怎麼帥！

崇尚舒適 想要做自己

擔任亞當造型師長達8年的馬特古德曼（Matt Goldman）與亞當情同兄弟，他表示亞當從頭到腳都超有型，什麼類型的服裝都能駕馭，2月在超級盃中場秀就簡單穿著Dries Van Noten的圖騰坦克背心、Lanvin褲子和Yves Saint Laurent腰帶，古德曼說：「當時我們討論服裝，他問我『我可以做我自己就好嗎？』」

亞當從出道就走型男主唱路線，從青澀的白T加牛仔垮褲，立領Lacoste POLO衫，皮衣加窄版圍巾，白襯衫配黑領帶到緊身夏威夷花襯衫，如今邁入40歲的他愈來愈在乎「做自己」，像他受訪時所說：「現在我正在一個階段：我喜歡相對寬鬆的褲子。我崇尚舒適，對任何事都是。」他提到也因為成為父親，特別想重現某部分的童年記憶，好比80年代爸爸們流行的事物，「從鬍子到Nike的Air Maxes球鞋，以及Valentino的運動褲。」

魅力擋不住 皮外套頻被偷

除了運動褲，亞當的衣櫃一直不可或缺的單品是皮夾克，他現在就有一件Saint Laurent的黑色皮衣外套。短髮窄臉的他穿上皮衣更顯酷帥不羈，帥到外套頻頻失竊。他說：「我很喜歡機車夾克類型的外套，事實上2007年我有一件完美的Balenciaga皮夾克，但被偷了，於是我又買了同款一模一樣的一件，沒想到還是一樣又被偷走。這件外套的肩線非常完美，我後來想在網路上找，但已經停產。」

想穿得舒適，球鞋絕對不可少。近年讓他瘋狂的是Off-White的鞋子，尤其是「Off-White × Air Jordan 1」，他說：「這雙鞋很時髦又很優秀，我有很多雙。」也認為球鞋對男人來說有股莫名吸引力，「當男人到了一個年紀，會特別想跟自己的過去，或是內心住著的那個小男孩有所連結。」

飾品方面，亞當因為在台上表演時必須不停走跳，因此不太喜歡配戴太多飾品。他最珍視與不離身的是9年前買下的勞力士Paul Newman Daytona，即使身家至少9000萬美元，談到這只經典表款他還是承認：「我最珍貴的財產就是我的手表，這真的是一個重要的奢侈品，所以我永遠不會拋棄它！」

(中國時報)