珍妮佛勞倫絲 耍心機秀鑽戒

2019年02月28日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

Dior秋冬招牌束腰外套與寬鬆長褲結合，剛柔並濟。（Dior提供）

Dior秋冬紅藍白Book托特包。（CFP）

Dior秋冬丹寧馬鞍包。（CFP）

Dior秋冬充滿陽剛元素，像西裝面料的裙配上女性主義字樣的Ｔ恤。（Dior提供）

巴黎時尚周不缺話題，珍妮佛勞倫絲與藝廊總監庫克馬洛尼訂婚後首度現身，她深諳媒體生態，穿大包粽的Dior灰色洋裝，不要媒體注意身材，戴上大墨鏡，也不要媒體看她臉蛋，所以攝影師們往其他位置瞧，哇，手上一顆斗大方形鑽戒就在眼前，馬上現場狂拍，珍妮佛一顆鑽就拍掉穿著低胸的卡拉迪樂芬妮、Angelababy等同場女星。

Dior女裝在創意總監Maria Grazia Chiuri加入後，原本的女人味更是仙氣飄飄，這次巴黎秋冬秀她走出舒適圈，挑戰更多可能性，她選擇英國二戰後次文化中的小眾，也就是泰迪男孩（Teddy Boys）同期出現的泰迪女孩（Teddy Girls）們，以這群梳著飛機頭，穿著男性華麗夾克配寬鬆長褲或長裙的個性女孩當靈感，讓服裝有更陽剛線條。

於是穿著Dior雪紡紗裙的女孩們，這次外頭罩著各色的格紋大衣與外套，而束腰外套Bar Jacket下則會配上寬鬆的長褲，搭上漁夫帽、低跟鞋與斜背的馬鞍包等，展現一種剛柔並濟的奇妙混搭感，而女性主義的文字Ｔ恤也更彰顯這種不懼外界眼光，穿著做自己的調調。

(中國時報)