珍妮佛勞倫絲 耍心機秀鑽戒
Dior秋冬招牌束腰外套與寬鬆長褲結合，剛柔並濟。（Dior提供）
Dior秋冬紅藍白Book托特包。（CFP）
Dior秋冬丹寧馬鞍包。（CFP）
Dior秋冬充滿陽剛元素，像西裝面料的裙配上女性主義字樣的Ｔ恤。（Dior提供）
巴黎時尚周不缺話題，珍妮佛勞倫絲與藝廊總監庫克馬洛尼訂婚後首度現身，她深諳媒體生態，穿大包粽的Dior灰色洋裝，不要媒體注意身材，戴上大墨鏡，也不要媒體看她臉蛋，所以攝影師們往其他位置瞧，哇，手上一顆斗大方形鑽戒就在眼前，馬上現場狂拍，珍妮佛一顆鑽就拍掉穿著低胸的卡拉迪樂芬妮、Angelababy等同場女星。
Dior女裝在創意總監Maria Grazia Chiuri加入後，原本的女人味更是仙氣飄飄，這次巴黎秋冬秀她走出舒適圈，挑戰更多可能性，她選擇英國二戰後次文化中的小眾，也就是泰迪男孩（Teddy Boys）同期出現的泰迪女孩（Teddy Girls）們，以這群梳著飛機頭，穿著男性華麗夾克配寬鬆長褲或長裙的個性女孩當靈感，讓服裝有更陽剛線條。
於是穿著Dior雪紡紗裙的女孩們，這次外頭罩著各色的格紋大衣與外套，而束腰外套Bar Jacket下則會配上寬鬆的長褲，搭上漁夫帽、低跟鞋與斜背的馬鞍包等，展現一種剛柔並濟的奇妙混搭感，而女性主義的文字Ｔ恤也更彰顯這種不懼外界眼光，穿著做自己的調調。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。