Sisley寵愛女人 90分鐘打造玫瑰膚
Sisley特殊按摩手法搭配保養品，達到相輔相成之效。（Sisley提供）
玫瑰彈潤嫩膚護理搭配法國玫瑰石英石按摩。（Sisley提供）
頂級美妝Sisley採用黑玫瑰抗老系列推出「玫瑰彈潤嫩膚護理」。（Sisley提供）
Sisley頂級美膚中心提供肌膚護理服務。（Sisley提供）
Sisley頂級美膚中心獨家服務
頂級美妝Sisley以「植物美容學」為其所有產品與護膚課程的核心理念，採用名媛喜愛的黑玫瑰抗老系列推出「玫瑰彈潤嫩膚護理」，搭配珍貴玫瑰精油以及眾多Sisley經典商品，用奢華保養體驗寵愛女人，護理課程推出以來，品牌VIP搶先預約，好評不斷。
玫瑰石英石按摩 療癒放鬆
玫瑰彈潤嫩膚護理搭配法國玫瑰石英石按摩，讓肌膚在玫瑰的寵愛呵護下，達到療癒放鬆的極致享受，除了適合熟齡肌膚，也適合派對前，或是重要活動前的肌膚保養。Sisley獨家護膚手法由法國總公司的專業小組研發、創新，品牌團隊走訪並受訓於世界各地知名按摩發源地如泰國、中國、印度、歐洲等地區，吸收世界各國按摩手法後，依照Sisley不同產品而有不同按摩手法。
藉由頂級植物香薰結合獨特專業護膚手技，與植物薰香和精油打造的頂級護膚，備受市場好評，「玫瑰彈潤嫩膚護理」最特別的是於敷面膜的過程中會進行一段熊掌按摩，從肩膀開始一直到足部，並指壓足部穴道按摩後，再以熊掌按摩自足部按摩至肩膀，使身體肌膚和心靈皆徹底放鬆。
此外，於塗抹黑玫瑰彈潤水凝霜時，護膚師會以按壓拉提的手法，同時透過按摩技法拉提臉部肌膚，讓每個消費者都能在按摩療程中，享受頂級呵護。
(中國時報)
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