百貨超市常設小農專區

2019年02月28日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

SOGO忠孝館超市「好時 好物」小農專區，有機轉型蘋果草莓380元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館超市「好時 好物」小農專區，產銷履歷珍蜜棗禮盒，20粒1300元。（SOGO提供）

食安喚醒大眾對產地到餐桌每個飲食的環節，「在地、小農」常與「講究、用心」畫上等號，近年也獲得百貨關注和青睞，不只常設小農專區，也精選季節限定的茶品和茶點，讓人毋須下鄉就可品嘗在地好物、好茶。

遠東SOGO忠孝館去年首創與「好時 好物」合辦2場台灣在地小農展，每日業績皆破百萬元；今（28日）起於B2超市常態設置「好時 好物」小農專區，開櫃首日有「小農好禮組」，原價990元、特價888元，限量50袋。首波精選20家講究「食物里程」及「友善環境」的生鮮農牧產品及加工品，首4日每天都有限量商品輪流上場，像是櫛瓜花與雙色櫛瓜、有機椴木香菇、蘋果草莓、爆漿蜜棗；期間消費滿千元送價值130元的「好時好物 秘製花生糖」，每日限量50份。

新光三越「好好集」自2015年成立以來，網羅台灣22個縣市在地好物，即日起精選各地好茶，包括坪林友善耕種的「臺灣藍鵲茶」文山包種、南投契作高山烏龍茶的「小蔣茶鋪」等，也有小油菊、桂花釀、玫瑰花醬、金針花等花草飲品，呼應春季百花盛開；3月31日前消費滿588元可參加「春來運轉我發發」活動，有機會獲「新春發發禮」。

(中國時報)