輕巧高科技 相機界逆襲
徠卡M10-P特別版預計秋季上市。（徠卡提供）
Sony α6400，2萬6980元起。（Sony提供）
為鞏固市場並籠絡新的攝影愛好者入門，相機品牌紛紛推出輕巧、小型相機；Canon EOS RP是目前市售最輕巧的全片幅數位相機，440g機身和大杯咖啡重量相若，後續將推出6款高規格RF鏡頭，3月31日前購買機身或鏡組，加送EF-EOS R鏡頭轉接環及LP-E17電池。
Sony α6400擁有全球最快0.02秒自動對焦（AF）拍攝功能，同時還有進階版「即時眼部偵測自動對焦」功能，能對準人物眼睛，拍下快速移動的畫面，4月更將針對動物眼球自動對焦功能推出軟體更新，配上「即時追蹤」技術，不怕漏掉任何一個時刻，鎂合金機身重量僅403g。
徠卡近日推出M10-P「美國電影攝影師協會100周年特別紀念版」，包括徠卡VISOFLEX電子取景器及M系列PL轉接環，可轉接基本現行PL系列電影鏡頭，另外還有類比經典35mm電影膠片成像ASC經典模式，及類比現代數位電影成像的ASC現代模式功能。
(中國時報)
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