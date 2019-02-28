Ford Focus賽道見真章 高速過彎穩定度佳
陳俊杉認為，Focus ST-Line在賽道上的表現相當穩定。（福特六和提供）
新一代Focus是首款導入Ford全新C型車底盤的車款，採用高達33%航太級硼鋼（紅色部分）及先進高剛性鋼材等，不僅減重16kg，更進而提升車體抗扭曲強度達20%，帶來更棒的駕馭感受。（陳大任攝）
Ford德國原廠車輛動態工程經理Guy Mathot專程來台說明Focus懸吊系統的設計理念。（福特六和提供）
Ford Focus的祕密武器「Force Vectoring Springs矢量導引彈簧及Model J扭力樑系統」。（福特六和提供）
陳俊杉設計3項主關卡，考驗車輛的性能。（陳大任攝）
Ford Focus最近成為「網紅」，車友對其採用扭力樑系統，在網路上爭論不休。業者日前在台中麗寶賽車場舉辦媒體試駕，不僅邀請知名賽車手陳俊杉設計路線，Ford德國原廠車輛動態工程經理Guy Mathot更專程來台，有媒體直接開直播連線，讓車友盡情發問，尖銳問題激發的火花，精彩度一點也不亞於賽道上大展身手的Focus ST-Line。
陳俊杉表示，麗寶賽車場全長3.5km，有23個彎、高低落差有5層樓高，能考驗出車輛極限，活動前已在跑道上試跑好幾天，對大改款Focus的性能摸得相當透澈，他認為Focus做為一部家庭用車已相當足夠，略帶Q彈的特性為舒適性加分不少，而熱愛操控的車主也別擔心，新底盤的靈活度較前兩代Focus有明顯提升，Ford原廠的底盤調校功夫達到最佳平衡。
試駕活動中，陳俊杉更親自開著Focus ST-Line載媒體以競速的方式來體驗Focus極限，在彎道上看著他不斷轉動方向盤修正路線，同時提醒乘客感受車尾在高速過彎時帶來的貼地性，不過他也爆了一個料，Focus行車電腦有保護機制，在設計路線時曾做出許多極限的操駕動作，一旦被系統認定是不正常操作，隨即啟動保護機制，降低意外的風險。
Ford德國原廠車輛動態工程經理Guy Mathot面對網友質疑扭力樑多連桿熟優熟劣？Guy Mathot解釋，關鍵在於Force Vectoring Springs矢量導引彈簧設計及Model J扭力樑系統，是以電腦摹擬開發，特殊的彈簧不僅能處理垂直方向的力量，也可處理車體在激烈過彎時產生的側傾，讓車輛保有操駕穩定性、輪胎循跡性，以及乘坐舒適性。另外，樑體較傳統懸吊系統減輕近10kg，進而提升油耗表現，達到兼具舒適
、操控、輕量
化及低維修
成本等多
重優勢。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。