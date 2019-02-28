從《不敢跟你講》到《跑道終點》

2019年02月28日 04:10 中國時報 聞天祥

《跑道終點》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

從立意太明顯、優缺點清晰的《不敢跟你講》，躍入到神采飛揚的《跑道終點》，到戛然而止、另起爐灶，牟敦芾劇烈的風格斷裂，似乎也說明了時代環境對創作的影響。

《不敢跟你講》是部1969年的黑白片。電影開場是個男孩孤坐的身影搭配演職員表，但正式進入情節，卻是一群學生瘋玩旋轉的遊樂設施，暈眩、速度、和無法控制的快感，完全打破開始的沉靜，也讓人聯想到青少年電影經典《四百擊》（1959）男主角在遊樂場的光景，然而老師（歸亞蕾）一出現，立刻為喧鬧畫下休止符。

這部影片的前面明確對教育提出直白的批判。「直白」到導演牟敦芾親自扮演老師的男友，一個不羈的畫家，不但強調孩子各有天性、各有稟賦，「打臉」女友追求成績和紀律的教育方式，甚至誇張到敲碎她用以武裝自己的眼鏡。這個當頭棒喝還滿有效的，自從歸亞蕾摘下眼鏡、放下長髮後，她跟學生的關係就融洽多了。雖說這個針砭與改變還是流於簡化，但導演粉墨登場，卻讓《不敢跟你講》坦示它真正的目的，就是「有話要說」。

劇情進入核心後，帶出一個父子相依為命的家庭，父親想讓兒子上國中，卻又欠下一筆為數不小的債，小孩偷聽到了父親的難處，也想幫忙解決，於是偷偷去印刷行打工。父親可能囿於家長的身分，覺得不該讓兒子擔心；兒子的不敢講，則夾雜了對父親、老師的敬畏與恐懼。過程中其實有很多機會可以說清楚，但幾乎所有人都選擇吞聲。爸爸面對房東太太的指責，小孩接受老師的懲罰，無不如此。而小男主角到印刷行打工，他的功課讓另一個無法升學的男孩幫他寫，「分工合作」的背後，摺疊出各自的遺憾與補償，也反映了特定時代的社會價值觀。最後父親誤會兒子辜負他的心血、無心讀書，在連續幾聲「白費，白費，都是白費」後大打出手的暴力程度，也是一例。

家暴之後才真相大白，眾人找到逃出去的男孩，父親再三問他為什麼不說，男孩吞吞吐吐回答：「我不敢跟你講。」那個臉部特寫的凝鏡再次令人聯想到《四百擊》。這本應是最好的收尾，但現行版本卻畫蛇添足在之後疊映出台北各中學的校門（不說還以為是教育局廣告），然後父親送兒子入學的畫面，反而陷入影片本要避免的窠臼。

這在當年其實不算稀奇，正如明明是催淚通俗劇的《苦兒流浪記》（1958）硬是在前面加一段長官訓話，要觀眾別忘了生活在水深火熱之中的大陸同胞，或是在《不敢跟你講》之前引發熱議的白景瑞電影《寂寞的17歲》（1968）儘管大膽碰觸品學兼優的好學生的慾望與精神崩潰，也免不了加上做了好事而痊癒的制式結筆（這類畫蛇添足在今日華語影壇也沒絕跡）。

是被迫修正還是自我審查？因此，《不敢跟你講》是「禁片」的說法就甚囂塵上。對這點我則持懷疑，若真遭禁，當時小男主角俞健生不太可能憑此片拿下第8屆金馬獎最佳童星。

相較於《不敢跟你講》，牟敦芾在1970年完成的《跑道終點》更加精湛。影片從黑暗中（礦坑隧道）的兩點光亮開始，相互依靠也彼此映照。兩個中學男孩，一個擅長跑步，一個精於珠算，有同學笑他們是「同性戀」，但其實影片並沒對慾望有明確的描繪，倒是他們全裸地跳水嬉鬧，一個說對方長痔瘡，一個笑人家包皮太長，或在牧場旁的泥漿上扭打摔角，或在礁岩赤膊著分食飯盒，是導演讓裸裎的青春肉體在自然裡徜徉冒險，惹人遐想，而非角色有所自覺。這份朦朧也教兩人等同學散去才一起在操場上畫跑道線的舉動，變得私密且浪漫。

但就在他們打賭跑步和撥算盤哪個快的時候，跑步男孩因心臟病突發，休克死亡。從此，珠算男孩就陷入自責與贖罪的痛苦中。牟敦芾的質疑精神在這裡發揮得更徹底，喪子之痛讓一個母親合理敵視兒子的摯友，贖罪的男孩也得不到家庭的支援。從敵視到諒解，由束手無策到伸出援手，牟敦芾這次更成熟地去看待父母們的轉變，但不強作解人，告訴你一切都會沒事。

相反的，當任務結束，朋友的母親悠悠說出「他如果能看到該多好」，或是自己父親拿著成績單指責他「先會自助再想助人」，男孩糾結了！好像做什麼都不對，依順與反抗也不見得就是解答，最終那句「我不能代替你」，然後隱沒在片頭他們走出來的那座礦坑，這部電影的深沉陰鬱，為台灣的成長電影開啟了一個可觀的視野。

《跑道終點》用生活細節堆疊男孩情感的手法簡潔洗練，聲音與剪輯的搭配也較前作更上層樓，許常惠作曲、黃明正吉他獨奏的配樂有當時國片少見的節制優美，陳忠信的黑白攝影沉穩大氣，陳大衛、蔡篤元兩個素人主角也相當自然（唯獨配音過分老成），眾多條件皆應大受好評，但這部片在台灣還是沒上映。電影之路多舛的牟敦芾被觀眾記得的反而是後來在香港成了「禽獸導演」（《邪》、《蠱》、《魔》的桂治洪、《重案實錄》的黃志強也領過這個稱號）。殊不知起步是如此理想與批判。

從立意太明顯、優缺點清晰的《不敢跟你講》，躍入到神采飛揚的《跑道終點》，到戛然而止、另起爐灶，牟敦芾劇烈的風格斷裂，似乎也說明了時代環境對創作的影響。難以想像我們過去壓抑、錯失了什麼，以及還有哪些尚待挖掘？

(中國時報)