2019年02月28日 04:10 中國時報 沈眠

抵達者們

與戀人悠遊於移動的列車

置身進行交換的鋼鐵使命之間

情緒與敘事正巧熟成，高速華麗

音樂飽滿溢出，三種速度的章節紀錄

你們每一種剛剛發明的甜美

□空一行

走進百貨，當你們討論流行

猶如精研攝影風格，含蓄或過度曝光

有些語詞的硬度接近鑽石

強悍的太陽摟進懷抱

熠熠地照出一切可能的光年

□空一行

於是命運將贈與更多一起走過的

風景，電影永無盡頭

史詩般甦醒，相遇並不結束

反覆到人生幕前搬演諸神對幸福史的詮釋

那是愛情又厚重又狂喜的調度與場景

(中國時報)