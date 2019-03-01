義雄先生 請尊重589萬台灣人的選擇 勿凌遲公投

2019年03月01日 04:10 中國時報 朱真楷

新聞透視「以核養綠」公投以589萬人過半支持過關，面對這股新民意浪潮，林義雄先生昨卻說「重建核四就是對台灣沒感情」，一刀劃下，將能源議題推向道德懸崖，讓無色的科學議題陷入藍、綠兩極對撞。關於國家發展，請尊重民意，別讓意識形態扭曲了你曾堅持的人民自決價值。林義雄先生，請記得你是人，不是神，請饒了台灣。

能源政策 不是道德選擇

前新北市長朱立倫主張若當選總統，基於國安考量，若能源不足，願重啟核四。消息一出，引爆府院圍攻，批判他在新北市長任內反核四，卸任就換腦袋；林義雄更加碼說，「這種人對台灣土地人民完全沒有感情，不是無能，就是沒有心」。

的確，非核家園是台灣必須實踐的終極目標。問題是，在幾年前，所謂PM2.5災害從來就不是政府思考能源政策的關鍵，但當再生能源發展未如預期，供電青黃不接，政府仍硬要走向非核，其代價就是讓大量空汙傷害人民的生命健康。

黨同伐異 扭曲民主價值

因此，為何「以核養綠」公投能獲得59.49％、近6百萬票支持？其關鍵，就是老百姓為拒絕空汙，轉而同意理性有條件的接受核能。面對民意逆轉，負責任的政府就該審時度勢，調整能源政策，而不是在意識型態下，直斥對方「不愛台灣」。

諷刺的是，2014年民進黨中央曾以「說好的公投呢」為題，呼籲馬政府舉行核四公投。結果，2018年「以核養綠」過關後，根本不甩公投結果，堅持核電廠不延役不重啟。這對林義雄而言，是多難堪的局面，早從1990年代起，他就主張核四去留交由人民自決；2013年的二二八，還為此消遣馬政府「公投很難舉行，舉行了也通不過、也不可能通過」；2014年更發動「核四公投，千里苦行」。

如今，以核養綠公投不但舉行，還通過了，但結果呢？面對蔡政府無視人民自決精神，林義雄不僅噤聲不語，如今甚至反過來告訴選民「主張重啟核四的候選人不該讓他當選」。聽見這段邏輯錯亂的話令人不禁想問，難道在他心中，不合己意的公投，就不叫公投？

莫忘初衷 堅持人民自決

反核與否不是意識形態，更不是道德的選擇；而是從科學角度進行理性討論後，兩權相害取其輕的結果。然而，民進黨乃至於林義雄，卻把反核當信仰，動輒指責不同意見者不愛台灣，讓政策討論又落入「支持核四就是國民黨，反對核四就是民進黨」的無解對立。

林義雄雖被民進黨視為神主牌，但人終究不是神；關於能源，請尊重台灣人的選擇，別打著民主反民主，繼續以意識形態區隔愛台與否。既然公投是你的核心價值，請莫忘初衷，別因此抹煞掉你對台灣民主的貢獻。

(中國時報)