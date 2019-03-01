全面無核化VS.全面解除制裁 川金談判破局 美朝維持雙暫停

2019年03月01日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

第二次「川金會」2月28日上午在越南河內登場，中午過後形勢急轉直下，白宮率先發布美朝「沒有達成協議」，峰會提前結束的消息。美國總統川普說，北韓希望解除「所有制裁」，也在許多領域表現出棄核決心，但仍未滿足美國所期望的全面無核化，這是會談未達成協議的主因。一般認為，川金二會破局並不會讓朝鮮半島局勢急轉直下，美朝雙方都會維持目前雙暫停（暫停核試、暫停軍演）局面。

上午10時，川普與北韓領導人金正恩在河內索菲特傳奇大都會酒店舉行正式會談。原本雙方都對談判前景表示樂觀，金正恩強調若無棄核意志也不會來越南，川普則向北韓停止核試驗和飛彈試射表示感謝，並強調美朝有望實現互利互惠，還說對談判不會操之過急。對於互設聯絡辦公室，兩人都表明積極立場。川普再三強調北韓棄核不急（No rush),（棄核）速度並不重要，嘗試做球給金正恩。

取消河內宣言 各有盤算

可是上午的良好氣氛到了中午突然變調，原定的工作午餐會、共同記者會及發表《河內宣言》皆取消。下午2時15分，川普在萬豪酒店舉行記者會，表示在北韓全面去核的問題上還有分歧，但談判沒有破裂。川普另稱，未承諾與金正恩的下次見面，但雙方可能在短期恢復談判。

達成好的協議 而非速成

川普說，北韓願按美國的多項要求實施去核化措施，只不過並未滿足美方全面取消制裁的必要條件。他稱，原本「已準備好需要簽字的東西」，但在這種情況下簽署並非好主意，「雖然當前有多個選項，但我們決定不予採取。」川普還說，他更希望達成「好的協議」，而不是僅僅迅速達成協議。

值得一提的是，川普還稱，已與金正恩談到寧邊核設施，表示它「確實是大規模設施，但僅拆除此處並非美國所期望的全面無核化」，「我們發現朝方還有一些不為人知的鈾濃縮設施，這似乎令朝方吃驚。」美國國務卿蓬佩奧也闡述稱，「朝方應當擬定的核武器申報清單上不僅遺漏了飛彈，而且核彈頭武器系統也未被列入其中，因此無法達協議」。

川普表示，「全面、不可逆的無核化是非常重要的概念，北韓需要全面棄核。北韓希望全面放寬制裁，但只有實現我們所期望的無核化，我們才能放寬制裁」。

川普2月28日返美，金正恩則在越南停留至3月2日。

(中國時報)