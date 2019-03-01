228有感而發 韓籲按讚取代暗箭

2019年03月01日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／新加坡報導 ／新加坡報導

高雄市長韓國瑜昨結束星馬行返台，此行搶訂單、拚觀光，但背後滿是箭。昨適逢228紀念日，人在海外的他，透過臉書PO文，感慨這陣子被冷言酸語，由衷希望在此沉重紀念日，誠實面對自己、虛心了解異己，嘗試用「按讚」取代「暗箭」，才是紀念228最好的方式。

每天一箭 射出滿腔怒火

韓國瑜此趟星馬行，滿載而歸，能力有目共睹。但人在外打拚，家裡後院卻被放火，從「公出事件」、「原有通路」，每天一箭，從台灣往海外射向韓國瑜，無怪乎他會爆氣，自己與市政團隊的努力付出，卻被抹煞，再也止不住怒火。

他昨在臉書提出兩點聲明指出，國家有沒有既有通路自己無從知曉，但高雄缺少農、漁產品外銷訂單，是不爭的事實；「人民選我們出來不是讓我坐在市政府裡，等訂單掉到我的禿頭上，而是我們必須天涯海角去為高雄農漁民爭取真正的訂單，與穩定的通路。」

歷史傷痕 最怕重蹈覆轍

傳出此趟星馬行遭外界施壓，被當地官員放鴿子。對此，韓國瑜也解釋，此次星馬行並沒有要求與任何政治人物會面，也從未高調公布行程內容，行程主軸本來就只是為簽合約、找訂單，「其他一切都是客隨主便、隨遇而安。」

他提到，228事件是台灣歷史上一道值得我們永誌不忘的傷痕，它用血的教訓告誡我們社會和平的重要性，以及族群對立的毀滅性。他認為，其實人類紀念歷史傷痕最好方式，就是不要重蹈歷史的覆轍。

感嘆政壇 狹隘陰風陣陣

他感慨，時序2019年的今天，「非我族類，其心必異」、「順我者昌，逆我者亡」、「州官放火，百姓禁燈」的狹隘恐怖，還在台灣政壇上陰風陣陣。

他說，所謂「蓋廟燒香不如積德行善」，與其建100座紀念碑、或辦1000場紀念會來宣揚和平與團結，不如當立場不同的台灣人，出外為台灣商機與利益打拚時，送上1句真心祝福或鼓勵，更符合紀念228的初衷與精神。

(中國時報)