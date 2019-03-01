1124民意分水嶺 台應走向理性轉型

2019年03月01日 04:10 中國時報 曾薏蘋

今年全台228紀念日，很不一樣，從南到北，都強調「愛與包容」，政治人物致詞時，均小心翼翼解釋他們看待那段歷史傷痕的態度，因他們深知，台灣民眾已厭倦「割裂別人的傷口換取選票」的政治操作，去年九合一選舉，1124如同分水嶺，理性轉型正義已是民意所趨，期盼台灣走向和解的開始。

以往228念日來臨前，政治人物總要催化一齣激情戲碼，在選舉年更有過之而無不及，國民黨因背負歷史原罪，228就成為民進黨選舉提款機，導致社會再撕裂。

去年九合一選舉，民進黨大敗足以證明，民眾早厭倦統獨牌、悲情牌，為轉型正義而成立的促轉會，竟成選戰剷除異己的打手，民眾已用選票教訓民進黨。

日前，高雄市長韓國瑜和前總統陳水扁兒子陳致中出席一項228八紀念活動，共持「愛與包容」牌子同框，引起轟動！連執政時，操弄悲情與統獨高手的陳水扁都跳出來說，「難道要老死不相往來？」即使政治信仰不同，他樂見陳致中、韓國瑜，展現愛與包容的氣度。

台灣要釐清228、白色恐怖時期遺留問題，進而達到諒解、理解，沒有人反對，但重點在推動轉型正義的最終目的，是要化解仇恨，不是以轉型正義為包裝，遂行政治鬥爭，使仇恨更深，很不幸地，在蔡政府執政這3年，民眾感受就是如此。

歷史問題總有盤根錯節的原因，所謂真相，從不同視角出發，就有不同面貌。執政一方必須多考量不同人的立場，如何用理性態度追求真相，用愛與包容對待背負歷史原罪的人及後人，才是一個真正進步且正常的國家，也是對領導人的嚴肅考驗。

(中國時報)