轉型正義成鬥爭 小英不同意
適逢228事件屆滿72周年，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲昨日出席「二二八事件中樞紀念儀式」，受難者家屬現場獻上白百合花。（郭吉銓攝）
民進黨政府推動促進轉型正義以來，引起很多政治紛擾。蔡英文總統昨發表談話指出，有人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，也有人認為，過去的事不必再提，「我必須再次嚴肅表達，我不同意這種看法。」
前總統馬英九昨出席另場228紀念活動時說，自1993年開始，推動相關平反工作後，各縣市及中央政府都非常積極，當年他在法務部長任內制定《二二八事件賠償及處理條例》，已實施得差不多。
馬英九認為，民進黨政府通過《促轉條例》、成立促轉會，聲稱要找出228事件真相與責任歸屬，這些倒行逆施都在撕裂族群、挑起仇恨，反造成轉型不正義。
蔡出席「二二八事件72周年中樞紀念儀式」並致詞時指出，歷史真相了解依然不夠，這項工作將持續下去，轉型正義在台灣既曾遲到，現在我們更加必須把握時間。
二二八紀念基金會從公開檔案，整理出400多筆可能在228事件中受難，但尚未提賠償申請名單。蔡英文說，重要的是系統性釐清事件真相，今年基金會將會提新報告，並翻譯成外文；她不諱言促轉會運作經歷一些波折，但已累積不少成果。
蔡英文說，「隨著春天到來，就算玉山積雪也會融化。」歷史紀錄總是涓滴成河，還沒揭露的歷史真相，會隨轉型正義推動逐漸浮現。
(中國時報)
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