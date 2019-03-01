台大不認同學生毀政大蔣公銅像
台大研究生率多名學生，日前深夜闖入政大校園，將蔣公騎馬銅像馬腳鋸斷並潑漆，昨日正值228，台大校方終於首度聲明表示，在民主法治社會，以暴力破壞方式表達意見，激化社會對立，學校不表認同。
前總統馬英九昨日出席228紀念活動時則指出，破壞辱蔣公銅像是令人遺憾的事，應排除。
針對政大蔣公銅像遭損毀一事，前立委雷倩在臉書引述《中時電子報》快評標題「台大應向政大道歉」並指出，政大去年即以校內公開投票的民主程序，決定保留後山的蔣公銅像，而台大學生卻不顧政大人的自決去破壞銅像，行逕宛若文革時的紅衛兵，她反問：「這事管爺怎麼說？」還希望台大給政大一個道歉。
對此，台大昨日發表3點聲明回應，第一，在民主法治社會，以暴力破壞方式表達意見，激化社會對立，校方不表認同。其次，學校肩負教育責任，將視該案發展，依校內規範處理與輔導。最後，值此228紀念日，呼籲大家，以恕道精神，弭平傷痛；以理性態度，面對歷史；以平和方式，創造未來。
馬英九昨表示，自1993年開始推動相關平反工作後，各縣市及中央政府都非常積極，他在法務部長任內制定《二二八事件賠償及處理條例》已實施得差不多。
(中國時報)
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