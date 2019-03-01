受難家屬嗆柯P投機 將發起不支持運動

2019年03月01日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

228受難者家屬徐世雄在中樞紀念儀式前，痛批台北市長柯文哲是投機分子，「利用我們的痛苦，達到他的目的」，他將發起不支持柯文哲運動。

蔡英文總統與柯文哲昨一同出席「二二八事件中樞紀念儀式」，互動備受關注，進場時媒體喊話追問柯，「要不要選總統？」蔡則笑著轉頭虧柯，「怎麼都是問你的問題？」

徐世雄昨受訪指出，柯文哲的心根本不在台北市，柯若參選總統他也不會支持，而是挺蔡連任，「我們會一個傳一個，讓家屬自動去做（不支持柯文哲）」；海外不會支持柯文哲，因柯已偏離台灣價值，不適合當台灣未來領導人。

柯文哲昨致詞表示，和平對話、追求真相、檢討究責，不是為了報復，而是避免再犯同樣錯誤，這也是每年紀念228的真正意義。

柯強調，過去30多年，政府針對228事件及其後的白色恐怖做了不少事，但包括事件真相，加害者究責、威權象徵如何處理等，因擔心社會分裂，使得許多人不想碰觸這個問題，也讓轉型正義工作停滯不前。

柯強調，台灣是一個移民社會，新舊群體在接觸過程中，不可避免地會遭遇衝突，但也正因移民社會的包容與開放，才讓台灣至今還在不斷成長茁壯，受世界各國刮目相看，「台灣是我們的家，過去發生在這片土地上的事情，都是共同記憶。省思，我們曾經走過的歷史！和平，敞開心胸彼此對話！」

(中國時報)