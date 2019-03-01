柯媽唱反調 過去不是說說就能忘

2019年03月01日 04:10 中國時報 張潼 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

新竹市府昨在228和平紀念公園辦追思音樂會，台北市長柯文哲的父母柯承發、何瑞英到場憶當年，淚訴在清鄉工作時父親柯世元不幸受難，事件雖過心頭卻難忘，但面對柯世元究竟是抑鬱而終或3年後病逝，柯家人說，「沒什麼印象了！」

柯爸致詞說，「沒被打死很幸運！」當時自己在街上幸運躲過機關槍掃射，父親柯世元當時正庇護許多隨國軍撤退來的老師與外省校長，卻在清鄉時遭拘禁。

柯爸說，若非228事件，父親不會只活53歲，自己現在88歲了，是老天保佑，對228事件，已是過去，現在要把事情忘掉，為了台灣的和平發展出力、打拚。

對比柯文哲昨騎單車到新竹南寮代天府表示，台灣應告別過去悲傷氣氛，迎向充滿希望或正面力量，柯媽受訪顯然不同調。柯P昨再挑戰「一日雙塔」，他說，228固然是令人悲痛的日子，但希望用比較積極、正面方式度過，他已向體育局長交代，未來每年228前後假日，都希望用新的方式紀念228。

但柯媽媽說，公公被抓走時，婆婆心裡很痛苦，有話沒地方說；過去不是說說就能忘，永遠都會放心裡，強調大家要記得教誨，現在台灣有這樣好的生活，應互相鼓勵、相愛，讓台灣持續進步與快樂。

但柯世元的逝世，柯家人說法卻不一，曾說228事件3年後在家抑鬱而終、也曾提及臥病數年因肺結核過世、甚至傳出事件隔天撒手人寰，就連竹市府民政處詢柯家人，柯家人說，年代久遠，只知拘禁放出幾年後過世。

民政處表示，市府同仁曾跟柯爸、柯媽聊過，當時柯爸、柯媽說，柯文哲的祖父柯世元是回來幾年後才往生，間接證實非死於228事件當下。

(中國時報)