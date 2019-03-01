黃士修回批 對林非常失望

2019年03月01日 04:10 中國時報 鄭舲 、 曾薏蘋 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

前民進黨主席林義雄（右）表示，任何主張重建核四候選人都不該讓他當選。圖為林義雄過去參加「還權於民」活動。（本報資料照片）

前新北市長朱立倫拋出重啟核四想法，引起民進黨前主席林義雄昨炮轟，「任何主張核四廠重建的候選人，不管競選什麼職位，都不應讓他當選」。「以核養綠」公投領銜人黃士修則回敬林義雄「把民主進步黨做賤了」，請林義雄先去中選會門口絕食抗議，他會全程奉陪。

林義雄昨在義光教會參與追思禮拜時，就朱立倫盼各界思考重啟核四一事，他猛烈抨擊表示，「這麼重大的危險，政治人物竟然敢冒這種危險，實在不了解，到底是在怎麼想？」

籲共同護民主 林已讀不回

林義雄說，這種人對台灣土地和人民完全沒有感情，把土地與人民拿來做重大賭注，不是無能就是沒有心。

黃士修昨直言「對林義雄非常失望」，去年7月黃發動連署公投，想拜訪林義雄，希望共同促成公投，慈林基金會要求他提供時間，黃提出好幾個，林義雄都已讀不回。

去年9月黃士修被中選會拒收連署書，他在大馬路邊絕食，風吹日曬雨淋，呼籲林義雄出來共同守護民主，林還是已讀不回。

黃士修說，直到去年10月底，他們把公投救回來成案了，林義雄才急忙跳出來反對，叫大家投不同意票。黃士修表示，為何林之前都不理不睬？因為他們本來以為，中選會可以竄改連署書合格數，把以核養綠擋掉，沒想到黃士修竟然會絕食鬧上國際新聞，更進行法律戰，讓行政法院證明中選會違法。

黃士修指出，有民進黨朋友因看不下去而通風報信，府院黨已經內定連署書不合格率11％，要讓他們與大選脫鉤。「林義雄和一幫當官的反核人士，一定都知道內線情報，所以前期才敢放心不動作，最後才發現擋不住。」

黃士修批評，朱立倫只是轉向支持重啟核四，林義雄就急忙出手，把「民主進步黨」做賤了。

黃士修提及，民進黨近日還要修改公投法，大幅拉高公投門檻，剝奪人民實現民主的權利。黃士修酸，「可以請林義雄主席先去中選會門口絕食抗議嗎？在下全程奉陪，這次您看要繼續喝豆漿，或跟我一樣只喝水，都可以，算是禮讓您老人家。」

馬政府封存 先擱置爭議

林義雄昨「特別讚揚」馬英九在總統任內做了封存核四的決定，「是非常明智」。馬英九辦公室表示，當時反核運動被民粹所淹沒，因此馬政府決定先擱置爭議，封存核四，為台灣未來留下選項，並不是要廢棄或停建核四；「以核養綠減碳」是馬英九長期主張，去年即大力支持公投，如今多數民意也支持將核電作為能源選項，馬英九認為應重啟核四。

(中國時報)