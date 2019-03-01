朱立倫反酸 重啟核二怎沒反對

前新北市長朱立倫（左）表示，他是理性面對核能問題，並反問林義雄，當初重啟核二廠，「怎麼沒有反對？」（鄧博仁攝）

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中國時報
／綜合報導

民進黨前主席林義雄昨指前新北市長朱立倫「不是無能就是沒有心」。朱立倫昨受訪先是長嘆一口氣，苦笑表示有時長輩、大老看到「重啟核四」4字，就馬上跳起來，沒有看完整情況；朱並反諷，去年蔡政府重啟核二，本以為林會跳出來反對，「當時也沒看到林義雄主席出來反對！」

表態參加國民黨內總統初選的朱立倫重申，如果擔任總統，一定重新檢視台灣的能源配比，若缺電成為國家安全問題，怎能不啟用包含核電在內的電廠？當然一定要最高標準的安全，同時積極處理核廢，「朱立倫強調的是一個理性面對核能的態度」。

他也強調，對於能源議題，一定考慮「安全、安全、安全」，包含國家安全、人民健康安全，以及使用核能的安全，「這三個安全是我們的基本要求」；此外，中央政府也要有負起責任、積極處理核廢料的態度，不只是核四會有廢料，核一、二、三也都有廢料，中央政府不能擺爛，把責任推給地方政府，畢竟這是個專業議題，也是一個態度的審視。

朱立倫說，「使用核電本身不能變成一個意識形態」，但民進黨最大的特點就是「反核」為神主牌，每天喊反核，執政後卻每天用核，去年還重啟核二，當時也沒看到林義雄出來反對。

朱接著說，若有足夠的電源就沒問題，反之若已經缺電，有國家安全疑慮、大家要受害時，「我會因為意識形態說『我絕對不用』嗎？不可能」。

對於遭外界質疑立場轉彎，朱立倫也回應，自己過去一項堅持的是沒有核安就沒有核能，且使用核能一定要積極處理核廢，從頭到尾態度都一致、理性面對核能問題。

另一位要投入國民黨內總統初選的周錫瑋則質疑，林義雄不是最支持公投的嗎？以核養綠公投已過關，當然要尊重人民的決定。

周錫瑋質疑，民進黨倉促廢核，但也不像外國輔助國人研究綠能發電科技，反而只會花兩兆元買國外風力發電設備；愛台灣就不應該繼續蓋這麼多燃煤發電廠。關於核四是否重啟，大家可以討論。

(中國時報)

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