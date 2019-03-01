中南部空汙嚴重 環團煤電是元凶

2019年03月01日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

近年中南部空汙並無太多改善，環保團體認為燃煤電廠大量排放汙染物是主因，尤其台中電廠和高雄興達電廠更難辭其咎。從台電的發電比例來看，去年燃煤占38.8％最高、燃氣38.6％次之，煤電占比始終居高不下。政府廢核，燃煤比重增加，民眾健康受損。

數字會說話，環保署統計，去年各縣市「紅害站日數」（PM2.5大於54微克/立方公尺）以高雄市137次最高，占全國總共310次的44％，堪稱重災區，雲嘉南4縣市合計則為88次。反觀北北基加桃竹苗全年合計僅26次，相對輕微許多。

再從PM2.5年度平均值來看，全國是17.4微克/立方公尺，雲林24.7微克最高，嘉市24.1微克居次；台南、高雄、嘉縣、南投、彰化也都在21微克以上。北台灣則以竹市17.8微克、苗栗17.5微克較不理想，略高於全國平均值，其他各縣市都在16.1微克以下，空品相對較佳。

PM2.5會對健康造成什麼危害？據世界衛生組織（WHO）研究顯示，全球每年約700萬人因暴露於空汙而死。國內研究也指出，台灣每年約有6000至8000人因空汙喪命；中風、缺血性心臟病、肺癌及肺阻塞等四大慢性病的死亡，也都與PM2.5有關。

台灣癌症基金會副董事長、中研院院士彭汪嘉康曾指出，肺癌死亡率高除了與晚期確診有關，PM2.5危害也是因素之一。台灣肺癌學會理事長陳育民亦曾說，研究顯示，PM2.5濃度每增加10微克，死亡率會再增8％。

台大公衛學院院長詹長權日前在臉書PO文說，中南部燃煤電廠、石化鋼鐵廠、交通等的重大汙染源一直存在且改善有限。加上冬季大氣環境中垂直擴散變差，汙染物易累積。即使發電量少於夏季，空汙量也會超過中南部環境和民眾健康的容許範圍。

從學者的研究來看，健康不容打折扣，減煤是降低空汙的有效途徑，但煤電占比卻居高不下。政府原訂在2025年提升燃氣發電至50％、再生能源20％，燃煤降為30％、核能歸零。屆時若燃氣、綠能銜接不上，仍用燃煤來補，民眾絕對無法接受。

(中國時報)