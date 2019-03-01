堅持非核 多花1.2兆買風電

2019年03月01日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

前民進黨主席林義雄批重啟核四的人士對這塊土地無心與沒有感情，學者與專家反對，認為反而是林用他的非核信仰，讓政府2025年前必須購買大量離岸風電，逼全民多付1.2兆元電費。

中央大學台經中心講座教授梁啟源說，單以躉購的3.8GW的離岸風電容量，有兩家業者拿到去年5.8元費率，有4家拿到今年5.5元，如再加上滿發時數放寬，1度電成本等於多出0.27元。他計算過，目前台電化石燃料發電1度平均是1.96元，如用5.5元買離岸風電，等於1度電多出3.5元，一年要多花600億，20年契約買下來多花全民1.2兆元。

另位關心能源的台大麻醉科醫生王明鉅表示，以躉購競標平均價每度5元，去計算5.5GW離岸風電發電量，一年要多花數百億，20年是1兆以上的驚人數字。

梁啟源感嘆，林義雄的反核變成一種信仰，但卻沒有考慮到代價，堅持2025年非核結果付出的代價很高，應該讓核二三延役、核四重啟。王明鉅質疑，不用核電的結果，就是「火力全開」（發電），造成空氣惡化、人民健康受莫大影響，到底誰才是對這塊土地無心與沒有感情。

(中國時報)