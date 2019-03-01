民進黨把反核當騙選票工具

2019年03月01日 04:10 中國時報 季節

以核養綠公投在去年底壓倒性過關，但民進黨政府仍強硬拒用核電，對照過往10餘年民進黨對核電的反覆立場，不禁令人懷疑，民進黨是否只是把反核當成騙選票的工具？

在陳水扁總統第二任，當時行政院長是蘇貞昌，副院長是蔡英文，兩人都同意追加核四興建預算，蔡英文更親赴核四龍門工地，要求「如質如期」完工，當時施工單位說「有困難，因找不到工人。」蔡英文立刻要求勞委會主委李應元解決問題，李應元隨即找到250名外勞，投入建設。

那時，林義雄為何不出來絕食？待國民黨籍馬英九執政時，林義雄就以絕食威脅馬政府停建核四，並成功達成目的。

民進黨於2016年再度執政，原本停機的核二廠2號機在2018年重啟時，林義雄若是秉持一貫原則，為何不出來絕食抗爭呢？難道國民黨執政時，核電就很危險，民進黨執政時就不危險？

蔡英文和蘇貞昌的反核，同樣也是充滿政治算計。如果是基於科學和安全考量，當初他們怎能僅因為立法院內泛藍要求續建，就續建核四呢？應該要不惜內閣請辭，國會重選一次，藉此爭取不蓋核四。難道民進黨政府蓋的核四就很安全，國民黨一接手馬上就變危險，需要反對到底？

說到底，民進黨就是選票考量，以反核做為與國民黨的市場區隔，2000年第一次執政，面對廢核的政治與經濟影響，所以髮夾彎；在野後，為重返執政，適逢日本福島核災，民眾恐懼，民進黨又開始操作反核。2016年再執政後，國內缺電，順勢重啟核二廠2號機，政治操作之心，一覽無遺。

(中國時報)