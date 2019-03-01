韓若選總統 柯斷言一定是被拱

2019年03月01日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 張潼 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前首度鬆口，針對2020總統大選「會有決定」，昨媒體問及，出馬關鍵難道是柯P嗎？韓國瑜笑稱，「世界上最惡毒的眼神就是2個美女在看對方的眼神，現在柯P跟我互看的眼神不曉得有沒有這麼惡毒？」而台北市長柯文哲則分析，韓若要選，一定是被拱出來的。

韓神比喻 令人摸不著頭緒

同樣也被視為有可能問鼎大位的柯文哲昨天受訪時分析，韓國瑜要選一定也是被拱出來的，現階段韓很難在當選2個月後自己跑出來說我要選，所以「Wait and see」，看看這2、3個月民調的變化。柯說，很多東西他的態度就是隨緣，放鬆心情繼續走，「時間到了因緣具足，該怎麼辦就怎麼辦。」

至於柯P用「wait and see」回應，韓則說「we will see him」；媒體追問，「所以你會看著他出來，你就會出來？」韓急忙說「no no no，everybody，大家都在看著柯P，等他回來再說」。

對於外傳出馬選總統的關鍵就是柯P，一旦柯P出來的話，韓就有可能會出來？韓笑說，「真的嗎？世界上最惡毒的眼神就是兩個美女在看對方的眼神，現在柯P跟我互看的眼神不曉得有沒有這麼惡毒？」這比喻令人摸不著頭緒。

事後韓國瑜解釋，只是小時候聽過一句話，如果兩個美女看對方應該是會非常惡毒的眼光，「我現在不太敢看他眼睛。」

韓聽聞柯P到高雄將入住他日前所住的左營蓮潭會館，他說，之前住那，現在沒住在那了，還笑說，「怎麼我住過的變總統套房了？」那只是一般的行政套房。至於柯文哲這幾天到高雄，柯韓會是否有譜？韓國瑜直說，「目前還沒有排這個行程。」

丈夫備受關注 李佳芬焦慮

韓國瑜太太李佳芬則坦言，外界都在關注這個話題，讓她很焦慮，但韓國瑜現在要關注的還是在高雄。

(中國時報)