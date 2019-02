韓若選總統 柯斷言一定是被拱

2019年03月01日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 張潼 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長韓國瑜日前首度鬆口,針對2020總統大選「會有決定」,昨媒體問及,出馬關鍵難道是柯P嗎?韓國瑜笑稱,「世界上最惡毒的眼神就是2個美女在看對方的眼神,現在柯P跟我互看的眼神不曉得有沒有這麼惡毒?」而台北市長柯文哲則分析,韓若要選,一定是被拱出來的。

韓神比喻 令人摸不著頭緒

同樣也被視為有可能問鼎大位的柯文哲昨天受訪時分析,韓國瑜要選一定也是被拱出來的,現階段韓很難在當選2個月後自己跑出來說我要選,所以「Wait and see」,看看這2、3個月民調的變化。柯說,很多東西他的態度就是隨緣,放鬆心情繼續走,「時間到了因緣具足,該怎麼辦就怎麼辦。」

至於柯P用「wait and see」回應,韓則說「we will see him」;媒體追問,「所以你會看著他出來,你就會出來?」韓急忙說「no no no,everybody,大家都在看著柯P,等他回來再說」。

對於外傳出馬選總統的關鍵就是柯P,一旦柯P出來的話,韓就有可能會出來?韓笑說,「真的嗎?世界上最惡毒的眼神就是兩個美女在看對方的眼神,現在柯P跟我互看的眼神不曉得有沒有這麼惡毒?」這比喻令人摸不著頭緒。

事後韓國瑜解釋,只是小時候聽過一句話,如果兩個美女看對方應該是會非常惡毒的眼光,「我現在不太敢看他眼睛。」

韓聽聞柯P到高雄將入住他日前所住的左營蓮潭會館,他說,之前住那,現在沒住在那了,還笑說,「怎麼我住過的變總統套房了?」那只是一般的行政套房。至於柯文哲這幾天到高雄,柯韓會是否有譜?韓國瑜直說,「目前還沒有排這個行程。」

丈夫備受關注 李佳芬焦慮

韓國瑜太太李佳芬則坦言,外界都在關注這個話題,讓她很焦慮,但韓國瑜現在要關注的還是在高雄。

