陳稱講實話 韓嗆腎臟比我紮實嗎

2019年03月01日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 林雅惠 、 陳麒全 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜為搶農產訂單，與農委會主委陳吉仲隔空交火。韓昨繼續開嗆「好像新娘子結婚一樣，穿了一套白紗禮服，硬要給人家潑一點墨汁，水準很差！」是否要向陳下戰帖，比較外銷成績？韓說，「他當然要出國幫農民漁民找到訂單，我一定會幫他拍手、鼓掌叫好。」

對此，陳吉仲昨前往旗山訪查香蕉價格時受訪表示，這是在立法院質詢時回覆的，他未預料韓如此反應，他強調，農委會希望大家共同協力把農產品外銷出去，讓農民有好的收入。

韓國瑜上任後首次出訪赴星馬搶農漁產訂單成果豐碩，訪問團昨日晚間返抵桃園機場，韓表示，此行總合來說，大概有接到近2億元訂單，對我們幫助非常大。入境大廳也擠滿前來接機的支持民眾，對他大喊：「選總統，救台灣！」

針對陳吉仲說「只是講實話，沒想到韓的反應會這麼大」，韓國瑜昨在新加坡說：「他講實話的時候我講的是虛話嗎？他的腎臟比我紮實嗎？」言談之中道出無奈。

韓國瑜說，作為國民該有基本的風度，且是人同此心，這一定要做的，「尤其當我們在外面搶訂單、搶通路的時候，你反過來也應該要幫我們喝采，幫我們鼓掌打氣加油。」

他提到，這次行程大家可以看的出來，的確是非常忙碌，但是為什麼呢？主要是希望農民漁民過好日子，農委會主委更應該如此，希望陳吉仲能好好思考一下，到底是政黨角色重要？還是站在農委會主委當農漁民的大家長照顧農漁民重要？

他認為，自己打從當北農總經理的這4年多，到如今替農漁民做事，但從陳吉仲的嘴巴「我什麼時候真的幫過農民、漁民」，所以他的這種心態是有問題的，這種小鼻子、小眼睛的大陸觀是很危險的。

他說，身處國外，工作真的忙碌，到處看到人就打躬作揖，「我們很疲憊在做，你應該幫助我們協助我們，怎麼可以唱衰呢」，希望農委會也應思考未來該怎麼做，或未來1年多的任期，好好做一點點事情。

韓國瑜太太李佳芬也抱屈說，看到他此次星馬行像鐵人行程，覺得蠻心疼的，眼睛也都紅了，但沒有辦法呀，這就是工作啊！不過，她希望韓在國外拚經濟的同時，國內該少一點口水大戰，大家回歸平實的生活。

對於柯文哲與韓國瑜幾乎同時出訪以色列、星馬，前總統陳水扁稱柯韓2位都是進入總統級、甚至是準總統候選人，他昨在「新勇哥物語」指出，「我們全民都應該給他們稱讚，他們人在國外，像元首外交一樣，大家都應受到鼓勵與支持，不要人還沒回來，就有很多負面消息，甚至雞蛋裡挑骨頭」。

(中國時報)