提醒陳吉仲們 別為滅韓丟了江山

2019年03月01日 04:10 中國時報 鄭舲

高雄市長韓國瑜出訪星馬，與當地通路商簽約合作訂單，卻被農委會主委陳吉仲酸「談的都是既有通路」，讓韓國瑜罕見動怒回嗆「沒水準到極點」。陳吉仲雖改口「感謝把台灣農產品賣出去的縣市長」，但仍要提醒「陳吉仲們」，當初為了吳音寧北農總座位子搶了菜攤，卻丟了高雄執政，小心別為了滅韓，又丟了2020的江山。

韓國瑜日前與新加坡超市簽下3年3500萬元台幣的訂單，為台灣農產品找出路。陳吉仲27日在立法院備詢時卻說，新加坡2大超市是去年本來就有的通路，讓韓國瑜動怒回嗆「按照陳吉仲邏輯，韓國瑜永遠是屁？」

陳吉仲隨後又說自己「只是講出事實」，沒想到韓國瑜反應這麼大，也讓韓國瑜不滿「他講實話的時候，我講的是虛話嗎？他的腎臟比我紮實嗎？」原先簽下訂單的一樁美事，似乎演變成政治口水戰，也不免讓人懷疑，農委會急著搶功勞，就是為了打擊韓國瑜士氣。

從韓國瑜上任以來，一舉一動都備受關注，負面攻擊也接續不斷。這次韓國瑜出訪星馬推銷農漁產品，能接到訂單，對台灣農民來說無疑是大好消息。但農委會非但沒有肯定韓國瑜作為，反而先急於澄清是既有通路，綠委陳亭妃還提醒農委會「數字要說清楚，否則突然就變成某某人的功績。」這種涇渭分明的態度，究竟是真為農民著想？還是單純的政治考量？

去年九合一大選民進黨大敗，農業縣全面翻盤，農民不滿民進黨就是主要敗因。試想，若農產品外銷真如農委會所說的通路多、銷售好，有可能累積這麼強大的反對聲浪嗎？即使銷售通路存在，農委會是否有聆聽農民心聲，盡全力推廣農產品讓農民滿意？

韓國瑜的聲勢能在短時間內迅速竄高，可以說是被民進黨一路以來的強攻猛擊推了一把，包括前北農總經理吳音寧爭議，民進黨強力護航，都造成韓國瑜人氣上升，在九合一選舉成功上位的結果。要提醒想用手段繼續攻擊韓國瑜的「陳吉仲們」，不要重蹈覆徹，輸掉2020這一役。

(中國時報)