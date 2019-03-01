不是為做總統 王金平說參選理由

2019年03月01日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

針對國民黨的初選機制出爐，甚至不排除有第二階段？前立法院長王金平昨參加「高雄市高雄縣同鄉會」聚會時表示，黨中央有共識、如何決定，他都沒意見，但若還有第二階段，對於第一階段努力打拚、辛辛苦苦選出來的人是沒有道理的，民眾會看在眼裡。至於韓國瑜是否參選，至今沒把話說死，王只回答說，參選是每個人的權益。

王金平致詞強調，他不是為做總統而選，而是為追求國家安全、社會和諧安定、兩岸穩定和平及讓人民過幸福美滿生活，3月7日將在台北正式宣布參選，希望大家一起支持、打拚，讓高雄也能出1個總統。

王金平說，高雄市長韓國瑜出訪星馬，有些行程雖不順利，仍受當地政府與民間人士歡迎並順利簽約，高雄貨出去只是開始，3月韓將前往大陸拚經濟，相信大陸一定會收更多的貨，還會有更大訂單，韓推貨賣得出去，已一步步實現。

(中國時報)