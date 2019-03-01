周錫瑋意有所指要知所進退

2019年03月01日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 譚宇哲 、 陳淑芬 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨已拍板初選制度依「73制」辦理，但不排除徵召，外界解讀是為高雄市長韓國瑜鋪路。對此，前新北市長朱立倫昨表示，韓國瑜是國民黨非常重要資產，也會給黨內有意參選的同志們最高的激勵，一定要全力獲得民眾認同、爭取勝選；台中市長盧秀燕則說，應給韓市長一點點空間與時間去思考。

對於初選「73制」，前總統馬英九也說，黨中央做這個決定「我支持」；至於是否支持黨保留徵召選項？馬僅回，最重要的是讓全黨同志團結合作、爭取勝利。

前台北縣長周錫瑋日前暗指黨主席吳敦義的兩階段制是為韓國瑜參選留伏筆，他昨強調，「不要解讀成韓國瑜條款」、「更不要解讀為吳主席的想法」，團結推出最強棒，但他意有所指地說，「兄弟不可鬩牆，要知所進退。」

朱立倫則表示，韓是國民黨非常重要資產，也會給黨內有意參選的同志們最高的激勵，一定要全力獲得民眾認同、爭取勝選。媒體追問是否支持「二階段初選」？朱說，沒有所謂二階段，如今國民黨就是現在這樣的初選制度，而大家提到這個表示現有候選人都要全力以赴、加油，爭取民眾的認同及最高的支持。對此，盧秀燕說，應給韓市長一點點空間與時間去思考，他一旦做了決定，應該會跟大家做報告。

挺吳派國民黨中常委姚江臨說，周三中常會討論的過程都很好，做成共識的最大意義是要有黨員投票，也對現有制度衝擊最小，此時改別的辦法可能也不好。

姚直言，若吳有私心，就讓大家去改制度，可見吳是為黨內團結、未來的候選人能否勝選，展現高度及無私，對吳的黨內形象也算有加分。

(中國時報)