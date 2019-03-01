電價需漲6％ 台電盼3＋3調足

2019年03月01日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

減煤用天然氣發電推升成本，依照台電成本核算，因燃料成本支出仍貴，今年電價須漲6％以上才能至少不虧損，希望4月與10月可依電價公式反映，「3+3」兩次漲足，台電董座也表達希望合理反映。但是經濟部態度保留，認為現在國際燃料成本已不是去年高點，台電所提成本是否合理要再檢視。

經部保留 要再檢視

至於把夏月電價提前1個月到5月實施方案，因會讓民眾多繳1個月較貴電費，經濟部態度也轉趨謹慎。近日能源局完成夏月提前到5月評估報告，結論是去年5月用電走高是特殊氣候關係，此高溫是否為常態還要觀察，建議今年先不實施。但最後推不推，看委員會決定。

台電喊苦得漲電價，主要還是燃料成本仍貴森森。台電坦言，雖然國際煤價因為需求減緩，今年每噸在100美元，比去年110美元來的低。但主要占發電成本比例已達55％的天然氣，現在每度12元，仍比去年高出1成，且短期內看不出下滑趨勢。

台電每年花在發電燃料購買上，氣煤油核等要花2600億到2700億左右，外加向民營電廠購電支出600億左右，整體3000多億。台電說，也許今年燃料價格壓力不如去年下半年高，但是比起去年4月調漲時水準，仍貴出不少。

雖然今年燒煤的林口新三機會上線、大林2部機組也全開，加上去年重啟的核二2號全力運轉，可省成本，但是秋冬與春天配合空汙做環保降載，較便宜的燃煤發電須改較貴天然氣，反向增加支出。依照台電燃料成本估算，現在平均每度電價2.62元須調高6％才可止血不虧錢。

電價基金 可補台電

如果政府不給漲，台電董事長楊偉甫說：「這當然會虧損。」，1月份台電已虧64億，主要就是燃料成本問題，如果加上空汙減煤增加的調度成本，賣1度電虧1度，站在公司的立場，當然希望電價可以合理反映。

不過經濟官員認為，現在已度過去年能源價高點期，調漲壓力應該不是那麼大。它們出具的燃料支出正不正確，還需3月中召開的電價審議會委員再細審。

官員補充，電價穩定基金仍有780億，撥補給台電去年10月電價未漲損失，仍會有433億，也足夠支付台電不漲損失。

(中國時報)