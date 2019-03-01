國道3號往大鵬灣 搶看燈會一路塞
許多民眾抓緊228連續假期出遊，高速公路昨日從上午7時開始塞，往北、中、南風景區都出現塞車，行車時間是平時4至5倍，尤其國道3號末端崁頂往大鵬灣路段，朝聖燈會的車潮在國道回堵3公里，車流緩慢前進，且一路塞到晚上。交通部高公局預估，今日易壅塞地點與昨日相同，但整體路況會較順暢。
高公局指出，今日易壅塞路段包括國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南下三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南下南港系統至坪林等路段。若與昨日相比，今天的塞車時間、車流量都會減少，預估國道總延車公里為118百萬車公里，為平日的1.4倍。
根據高公局觀測，昨日上午台北、台中、高雄3個都會區國道路段都有塞車，甚至替代道路台61線西部濱海快速公路也被擠得動彈不得，汽車被自行車一輛一輛超車。
高公局交管組科長徐福聲表示，北部國道上午7時開始高乘載管制，有達到控管車流的效果，整體路況比平常的周末更好，中午國道全線漸轉為順暢。
2019台灣燈會在東港、大鵬灣舉行，國3南下南州至大鵬灣端，下午2時至晚間11時封閉，而在崁頂至南州路段，下午維持在「紫爆」，車輛行進非常緩慢，到晚間6點才消化完車潮。徐福聲建議，如果是要南下欣賞燈會的旅客，可改走國道1號，避開塞車路段。
至於國3關廟至燕巢系統異常塞車，還出現回堵超過10公里的情形，徐福聲解釋，中寮隧道正進行改善工程，車道從單向3車道縮減為2車道，路線變成瓶頸，影響了行車速度。他說，田寮3號高架橋及中寮山北洞口的結構受斷層活動影響，必須加緊腳步施工，工期無法避開連假，希望民眾諒解。
(中國時報)
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