5萬漁船船員納責任制

2019年03月01日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

行政院長蘇貞昌日前視察屏東東港魚市場時，現場宣布漁船船員納入《勞基法》第84條之1（責任制），是民進黨2016年執政以來，第五種職業納責任制，勞動部昨日表示，將會請農委會訂出漁船船員的工時參考後公告，預估近5萬名漁船船員受影響。

勞基法第84條之1被稱為責任制條款，適用範圍包括保全業、房仲業、航空公司空勤組員和資訊服務業系統研發工程師等67種行業。納入責任制條款就可排除一例一休、每日工時上限12小時，每周不得超過40小時，每月延長工作時間總時數不得超過46小時，改由勞資雙方自行協商訂定，不過縣市政府在核備時會考量契約是否損及勞工健康。

勞動部政務次長劉士豪表示，在2017年就有針對漁船船員納入責任制召開過勞動基準諮詢會，當時也已同意，不過內部評估只開放4周彈性工時，且在這4周每天最長工時為12小時，但漁船船員與一般勞工作業特性不同，包括漁船出海到魚群中間勞工都是休息，很難界定工時，最後經勞動部長許銘春向院長報告後，決定將漁業放入《勞基法》第84條之1適用行業。

依農委會漁業署最新統計，遠洋漁業船員有1萬3156人，近洋漁業船員有3萬5134人，若勞動部公告納責任制，共有4萬8千多名船員在適用範圍。

不過，勞動部曾表示，若要納責任制，須經勞動基準諮詢會審議，但這次卻用2年前、未公開的會議為背書，遭質疑是選舉考量。劉士豪說明，諮詢會只是建議性質，行政機關仍可政策決定是否放寬，未公開原因是擔心民眾誤解，不是刻意隱瞞，一定會在適當時機公開說明。

(中國時報)