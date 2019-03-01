搶網銀沒在怕 樂天總裁拚3年獲利

2019年03月01日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

競逐純網銀執照，日本樂天銀行總裁永井啟之昨日表示，樂天經營純網銀將近20年，在風險控管、異業結盟上有豐富經驗，有信心取得純網銀執照，希望解決台灣消費者在使用銀行服務上的痛點，拚3年就獲利。

與樂天合資將成立「樂天國際商業銀行」的國票金控董事長魏啟林說，相較於另外兩家還在摸索，樂天是唯一擁有完整純網銀經驗的參賽者，這就像有20年經驗的名醫，對上剛從醫學院畢業的菜鳥醫生，高下立判。

金管會將開放2張純網銀執照，旗下沒有銀行的國票金控找上樂天集團，對上以中華電信為主的將來銀行，以及LINE為主力的LINE BANK，由於各家都有優勢與特色，讓這場「3搶2」的執照爭奪戰火愈燒愈熱。

樂天旗下樂天金鷲昨與Lamigo桃猿舉辦台日棒球友誼賽，永井啟之首度接受媒體專訪，談及爭取純網銀態度。他說，樂天做好長期深耕台灣的準備，不會訂出首年獲利這種目標，這也不切實際，但3年獲利應沒問題。

永井啟之表示，樂天銀行在日本沒打利率的價格戰，在台灣也不會，但利率會否比競爭對手高，這要看營運成本而定。

樂天在日本有300萬存戶，是全球最成功的網銀業者，永井啟之表示，不會為台灣市場設存戶目標，因為隨著推出的服務增加，用戶就會進來，樂天在台灣已有旅遊、書城、信用卡等生態圈，跟在日本很像，這也是樂天認為可複製經營經驗的主因。

永井啟之強調，樂天將導入與過去不同的純網銀經營作法，這就像iPhone出現以前，沒人知道iPhone多好用，這就是台灣消費者的「痛點」，會想辦法滿足；且純網銀是金融與科技兩者的「完美結合」，這是樂天最大優勢，偏重任何一邊都難以成功。

(中國時報)