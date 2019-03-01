太陽餅也報普悠瑪財損

2019年03月01日 04:10 中國時報 李宜秦 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

去年發生的普悠瑪事故造成18死、200餘人受傷，事發至今台鐵已召開多次協調會，日前卻又挨轟不聞不問，家屬所提的財損與醫療單據也遲遲沒有回應。交通官員指出，關懷員與家屬一直保持密切聯繫，還替傷者租4萬元房屋，但部分申請太過誇張，如申報8萬元的電競電腦、太陽餅等，因此需有簡易審核機制。

台鐵目前已與普悠瑪事故罹難者家屬開過4次懇談會、與傷者開過2次說明會，另對140人進行一對一個案處理，若傷者要從台東來台北就醫，台鐵也是全程專車接送。根據台鐵統計，事發至今支出的補償金、看護費、醫藥費與雜支共3244萬，此款項尚不包含罹難者的賠償金。

台鐵表示，受害者申報的財物損失分為1萬以上與以下，目前1萬以下的有45件已處理完畢，22件尚未處理；1萬以上則有15件未處理，此類目總金額約56萬4000元，平均一件約3.7萬，且開放財損可折現處理。

但據了解，某些財損申報案件過分誇張，其中金額最大的是1人財損13萬9000元，內容包括申請一台要價8萬元的電競電腦。此外，1萬元以上的財損物品多以3C產品佔大宗，還有人原本使用acer手機，卻直接購買iPhone X申報。

不僅如此，少數人申報的工作損失也有待釐清，例如有受害者自稱賣魚月收入可達15萬，醫師要求休養6個月，他就向台鐵要求90萬賠償。但因其收入並不固定，因此台鐵無法貿然核定。

台鐵澄清，為了避免濫用國庫，因此必須簡單審核，所以才需要時間，無法立刻核銷撥款。

(中國時報)