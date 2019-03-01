非核不讓步 美保留制裁籌碼

2019年03月01日 04:10 中國時報 王嘉源

新聞透視第二次「川金會」未能達成協議，連外傳的「小交易」也沒有，大出外界所料。主因在於美朝雙方要價過高，但攤出來的交換籌碼卻落差大。金正恩亟盼美國解除所有制裁，最後一刻川普反將一軍，堅守全面無核化的高目標，暫時安於「不進行核試驗及試射飛彈」的現狀，這也可能是他不斷稱談判「不急」的真意。

自2月21日起，美朝進行了5天4夜的工作協商，據稱已制定《河內宣言》的輪廓，將包括三大內容，即美朝雙方將再度重申第一次川金會的新加坡宣言，為兩國關係改善及無核化制定具體實施方案，及著手未來工作協商。

美要拆的 不只寧邊核設施

韓媒曾報導，作為針對檢驗和廢棄寧邊核設施等的代價，美國也在研究同意終戰，並簽署和平宣言，以及互設聯絡辦公室的方案。但據悉，美國希望將北韓無核化範圍擴展至寧邊核設施之外。北韓的立場卻是，必須先解除2017年聯合國安理會通過的3項制裁決議，並重啟開城工業園區和金剛山旅遊等兩韓經合項目。

後來，據稱美朝透過寧邊等部分無核化及與之相應的（補償）舉措等「小交易」，找到了切入點。在川金會前夕，美媒還指，美國談判代表將不再要求北韓申報其全部核計畫。外交界有人認為：「雙方的期待值太過不同，很可能達成拿低水平的無核化與低水平的相應措施進行交換的『小交易』。」

朝不搗彈 川普仍可誇成功

河內川金會登場前，川普試圖要降低各方的期待值。但外界卻擔憂，川普為突破國內政治難關，可能急於宣稱對朝談判成功，因而輕易與金正恩達成協議。川普則多次強調對美朝談判「不急」（no rush），並沒有迫在眉睫的時間表。

韓聯社指出，最後川普可能認為，與其在成果不足的情況下，按照朝方節奏被牽著鼻子走，不如以解除制裁為籌碼，著眼長遠繼續引導北韓棄核。有學者也說，這次雖然未達協議，只要金正恩不恢復試射飛彈或進行核試驗，來公開讓川普難堪，只要朝鮮半島緊張局勢不再重新爆發，川普返國後還是可以翻來覆去地自誇成功，多數美國人亦會對現狀感到滿意。

金挽狂瀾 或從南韓下功夫

對於金正恩而言，兩次與美國總統平起平坐就是一大收穫，只不過沒料到，北韓慣用的「切香腸」談判戰術這次對川普不管用，金正恩只拿廢棄寧邊核設施當籌碼，交換不到亟盼的「終戰宣言」及重啟兩韓經合項目等。接下來，金正恩有可能再從南韓總統文在寅方面下功夫，例如回訪首爾，以重炒聲勢。

(中國時報)