同樣協商破局 川普冷熱兩樣情

2019年03月01日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

川金河內峰會破局後，川普一秒都不願多待。召開記者會後，就匆匆與東道主道別，搭乘空軍一號返回華府。（路透）

美國總統川普與北韓領導人金正恩在河內的第二次峰會最終雖宣告破局，未達成協議，但過程中雙方極力營造友好氣氛，且透露未來仍將持續協商。對照川普早前在國內就美墨邊境圍牆預算問題與民主黨協商破裂，不僅拍桌拂袖而去、痛批協商浪費時間，還逕行宣布國家進入緊急狀態，態度可說天壤之別。

「川金二會」第二天一早，雙方展開單獨會談前，川普在媒體前表示，只要北韓不再進行核試與試射飛彈，去核化「不急」(No rush)。川普重複不急前後高達5次之多，還2度強調「時間對我不是那麼重要」，重點是要達成「正確協議」。金正恩也放低姿態的強調，如果他不願去核，就不會來到河內。

到了中午，原本看似一團和氣的態勢急轉直下，白宮宣布峰會提早結束、午宴也臨時取消。不過川普仍透過記者會強調，「金正恩是好人」，他與金的關係「非常溫暖」，峰會不是在爭吵的尷尬氣氛下結束，雙方決定結束協商，但不是「站起來走人」，而是「一段非常友好的散步」。

川普在越南拼外交、努力收拾「歷任美國總統沒處理好」的爛攤子時，眾議院2月26日火速投票撤銷他之前頒布的國家緊急狀態令，這是史上首次有美國總統發布的緊急狀態令被國會推翻。川普27日也推文批評，「民主黨應停止對我的北韓政策指指點點，然後捫心自問，前總統歐巴馬在任的8年內，為何都沒解決北韓問題？」

上月，川普與民主黨協商破裂時，川普一度大動肝火，拍桌走人。事後他在推特表示，與參院民主黨領袖舒默與眾院議長裴洛西的會議完全是「浪費時間」。

對川普而言，一旦成功促使北韓去核，就可名留青史；即使沒辦法說服北韓，只要對方停止核試，也算有所成就。相較之下，民主黨一直阻止他兌現競選承諾，阻撓他的連任之路，不斷扯後腿，也難怪他毫不客氣反擊。

(中國時報)