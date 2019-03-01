美朝分歧未解 陸韓角色下降

2019年03月01日 04:10 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

對於川金二會無疾而終，大陸外交部表示，半島問題解決非一蹴而就。大陸專家則直言，結果令人意外，顯示川普與工作團隊的溝通有問題，不過也可展現美國的堅定立場，不為妥協而妥協，對國際社會而言未必是壞事；因為美朝關係若進展太快，可能衝擊到既有的國際體系和格局。

大陸外交部發言人陸慷28日表示，朝鮮半島問題重回政治解決軌道來之不易，值得珍惜，希望朝美雙方繼續開展對話，並願意為此發揮建設性作用。北京清華大學中美關係研究中心主任陳琪昨日受訪時指出，美朝峰會破局，可以有兩種解讀，一是美國立場堅定，不為妥協而妥協，是一種成熟考慮；另種解讀是在川金兩位強人間沒有產生「化學反應」，川普也正為前律師柯恩要赴眾院聽證影響心情，為避免達成協議引起國內新的質疑，以致破局。

大陸國務院參事、人民大學美國研究中心主任時殷弘受訪指出，去年六月的川金首會後至今，美朝關係沒有顯著進展，就顯示雙方分歧未解，即便北韓未來停止核試驗，也不會完全達到美國認定的無核標準。

對於大陸與南韓在此次峰會扮演的角色，時殷弘直言，陸韓的角色都大為下降，上次新加坡會談，文在寅積極促成，大陸則借了一台國航大飛機給金正恩搭乘；這次南韓沒扮演角色，大陸只有讓金正恩借道；這是因為近期陸美關係不佳，在朝核問題上大陸可使用的槓桿有限，加上美朝兩國也都希望讓雙方會談單純化，不要其他國家摻和。

至於駐韓美軍的問題，時殷弘分析，金正恩不需要主動提出，也不是當務之急，因為川普就算沒有朝核問題，也有經濟動機讓他減少駐軍，且作為討價還價的籌碼，這是美韓之間的問題，金正恩不需要自己提出。

(中國時報)