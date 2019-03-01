金留越南訪問2天 回程可能晤習
在川金二會以無協議收場後不久，越南外交部發表聲明說，金正恩將從3月1日開始，對越南展開2天國是訪問。韓聯社報導，金正恩結束越南訪問後，可能在返國途中與大陸國家主席習近平會晤，消息人士透露，北韓外務省副相（次長）李吉成於2月28日抵達北京，就是為相關安排舖路。
越南外交部並未公開金正恩詳細的訪問行程，但表示其訪問將持續到3月2日。與北韓同為共產國家的越南改革開放有成，媒體推測，金正恩將觀摩「越南模式」，可能走訪越南北部地區部分廠商，例如：三星電子位於北寧省的工廠、LG電子在海防市的工廠。
媒體推測，金正恩也可能造訪距離北韓大使館不遠的「胡志明陵寢」。胡志明是近幾十年來全球少數幾位遺體獲得防腐保存的共產黨領導人之一，金正恩的祖父金日成、父親金正日遺體也獲得防腐保存。
外傳他將走訪廣寧省知名景點下龍灣，下龍灣獲聯合國教科文組織列為世界自然遺產。由於金正恩對發展北韓旅遊業有興趣，加上祖父曾於1964年前往下龍灣，因此他可能仿效祖父金日成到下龍灣一遊。
北韓外務省副相李吉成於2月28日乘坐高麗航空抵達北京。大陸外交部發言人陸慷下午證實，北韓外務省副相李吉成當天到訪，雙方會就兩國關係和「共同關心的問題交換意見」。
據北京消息人士透露，李吉成之前曾隨金正恩訪華，這次北京之行很可能與金正恩在第二次美朝首腦會談結束後的返朝路徑有關。另有消息人士稱，李吉成訪問北京意味著習、川在大陸再度會面的可能性比較大，預計金正恩屆時將向習近平通報川金二會會談結果，並就陸方所提供的支持表達感謝。
韓聯社稱，金正恩可能先抵廣西南寧或廣州，乘坐專機前往北京，另一種可能是乘專列途經北京返國。
(中國時報)
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