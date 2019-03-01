川普致電文在寅 表達遺憾
第二次「川金會」落幕，沒有達成協議。美國總統川普2月28日晚間在返國專機上致電南韓總統文在寅溝通峰會結果。南韓一度樂觀預期，峰會後可重啟金剛山旅遊與開城工業區，如今朝韓增進民間商業交流的希望落空。
青瓦台發言人金宜謙表示，文在寅告訴川普，美朝領導人已經確認各自立場，並且就具體事項進行磋商，日後談判有望取得良好成果。川普則對此次峰會未能達成協議感到遺憾，表示日後將與南韓緊密合作，讓北韓將無核化決心付諸實踐。他希望文在寅在朝美間發揮積極的仲裁作用。
金宜謙指出，川普先與文在寅分享川金會結果，並想聽取文在寅的意見。文在寅回應，希望盡快見面繼續溝通，川普表示同意，並說將通過外交途徑協商。
青瓦台日前指出，如果北韓在峰會承諾永久廢除核設施，有可能得到美國解除部分制裁的回報，得以重啟開城工業園區和金剛山旅遊。然而隨峰會不了了之，這些預期成為泡影。
(中國時報)
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